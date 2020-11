Wunstorf

Der Vorsitzende der Wunstorfer Werbegemeinschaft, Christoph Rüther, hat in seinem Juweliergeschäft an der Langen Straße Mitte der Woche ein neues Gerät aufgestellt, das die Luft reinigt. Er kann sich vorstellen, dass das Beispiel während der Corona-Pandemie vielleicht in anderen Läden oder Einrichtungen Schule machen könnte.

Das Gerät eines deutschen Herstellers kostet 4500 Euro und heizt den Filter regelmäßig auf 100 Grad auf, um Keime abzutöten. Wissenschaftliche Studien haben belegt, dass es die Gefahr stark reduziert, sich über die Luft zu infizieren. Rüther hat es so eingestellt, dass es die Raumluft sechsmal pro Stunde durchfiltert. Das Geräusch empfindet der Geschäftsmann noch als erträglich.

„Das ist eine Investition, die sich vielleicht nicht jedes Geschäft leisten kann“, räumte Rüther ein. Aber wenn zum Luftaustausch ständig die Tür offen steht, treibe das im Winterhalbjahr auch die Heizkosten in die Höhe. „Und wir haben nach etwas gesucht, womit wir den Kunden und den Mitarbeitern mehr Sicherheit geben können.“

Andere Geschäftsleute zeigen Interesse

Auch wenn die Läden vom derzeitigen Teil-Lockdown nicht betroffen sind, hat der Kundenzustrom in den vergangenen Tagen doch abgenommen. Die Verunsicherung könnte mit solchen technischen Hilfsmitteln vielleicht beseitigt werden. Andere Geschäftsinhaber aus der Innenstadt haben sich das Gerät bei ihm schon angeschaut, aber bisher weiß Rüther noch von keinem, der sich auch so ein Modell bestellt hat.

Für die Grundschule Steinhude hatten der Zahnarzt Dirk Bredthauer und seine Patienten zehn Filter für Klassenräume gespendet. Sie kosten nur 400 Euro, haben aber auch andere Leistungsdaten.

Von Sven Sokoll