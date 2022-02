Wunstorf

Auf der Wertstoffsammelstelle an der Gustav-Kohne-Straße können Bürger vorerst kein Altglas entsorgen. Der Grund dafür ist, dass der zuständige Entsorger Remondis derzeit mit seinen Fahrzeugen die Baustelle am Hölty-Gymnasium nicht umfahren kann, um die Container zu leeren. Deshalb sind diese dort vorerst entfernt worden. Die Stadt Wunstorf bittet darum, das Altglas nicht einfach auf die dortige Fläche zu stellen, sondern stattdessen Container auf anderen Sammelplätzen zu nutzen – zum Beispiel an der Amtsstraße, am Düendorfer Weg oder an der Hasselhorster Straße.

Von Sven Sokoll