Luthe

Die Wunstorfer scheinen sich an die zahlreichen weißen Amazon-Lieferfahrzeuge in ihrer Stadt gewöhnt zu haben. Dieser Eindruck konnte zumindest während der Sitzung des Ortsrates Luthe am Donnerstagabend entstehen. Bei der Einwohnerfragestunde wollte einzig Ulrike Erler von den Amazon-Vertretern Andreas Gruber und Thorsten Freers wissen, ob sie an ihrem Versprechen, für jeden Luther einen Baum zu pflanzen, festhalten. Dies bejahte Amazon-Repräsentant Freers: „Es spricht nichts dagegen.“ Dafür seien allerdings Absprachen mit der Stadt notwendig. Es könnten nicht irgendwo Bäume gepflanzt werden.

Amazon-Verteilzentrum besteht seit einem Jahr

Deutlich mehr Fragen hatten hingegen die Ortsratspolitiker bei ihrem Besuch des Onlinehändlers. Zunächst stellte Standortleiter Gruber die Veränderungen seit dem Start vor knapp einem Jahr vor. So habe sich das Zustellgebiet reduziert, weil weitere Verteilzentren unter anderem in Bielefeld hinzugekommen seien. Ende Oktober startete der Betrieb in Hannover-Sehnde. „Das bedeutet für uns kürzere Wege“, sagte Gruber.

Anzeige

Lieferfahrzeuge sollen weg von der Straße

Auf Unverständnis stieß die Beschwerde der Politiker, dass Zusteller beim Umladen ihrer Pakete auf der grünen Wiese beobachtet worden seien. „Das wird von uns nicht angewiesen und auch nicht toleriert. Das müssen Einzelfälle sein“, sagte Gruber. „Umladen ist ineffizient.“ Die Zusteller bekommen ihre Pakete bereits in fertigen Packtaschen. Ortsratsmitglied Uwe-Karsten Bartling ( SPD) forderte zudem: „Wir wollen, dass die Subs von der Straße kommen.“

Immer wieder hatte es unter anderem aus Kolenfeld Beschwerden über zahlreiche parkende Sprinter gegeben, weil sich dort ein Subunternehmer angesiedelt hat. „Das hat nichts mit unserem operativen Ablauf zu tun“, versicherte Freers. Die Lieferpartner bekämen feste Routen zugewiesen. Die Zusteller, die Deutsch oder zumindest Englisch sprechen, seien vollzeitbeschäftigt. In die maximal acht- bis zehnstündige Arbeitszeit seien auch vorbereitende Tätigkeiten wie das Einladen und die Retoure von nicht zustellbaren Paketen mit eingerechnet.

Gewerbetreibende liefern mit Privatfahrzeugen aus

Seit einigen Wochen sind auch Gewerbetreibende mit ihren Privatfahrzeugen unterwegs. Diese übernehmen kleinere, für Sprinter ineffiziente Touren und ermöglichen die Lieferung der bestellten Waren noch am selben Tag.

Linksabbiegerspur verzögert Bau der Parkplätze

Eine Forderung des Ortsrates soll zudem schnellstmöglich umgesetzt werden. Die Lieferfahrzeuge sollen künftig auf Parkplätzen auf dem Amazon-Gelände parken. Die erste Fläche für 250 Sprinter ist bereits geebnet. Nebenan sollen weitere 650 Abstellmöglichkeiten entstehen. Zudem sind sanitäre Anlagen geplant sowie Elektroladesäulen. In ländlichen Gebieten sei der Umstieg auf E-Mobiliät aufgrund der weiteren Entfernungen jedoch noch nicht möglich, sagt der Standortleiter.

Thorsten Freers (Zweiter von links), zuständig für Öffentlichkeitsarbeit, informiert den Ortsrat Luthe im Beisein von Standortleiter Andreas Gruber (links) über den geplanten Parkplatz am Amazon-Verteilzentrum. Quelle: Rita Nandy

In größeren Städten steht für je zwei Parkplätze eine Ladesäule zur Verfügung. „Wir müssen die Lieferanten dazu bringe, dass sie umsteigen.“ Diese können kostenlos die Parkplätze nutzen und Strom tanken. Noch fehlt für die Abstellmöglichkeiten in Wunstorf aber die Baugenehmigung. Knackpunkt ist die geplante Linksabbiegerspur auf der Adolf-Oesterheld-Straße. Nächste Woche wollen sich der Eigentümer des Amazon-Geländes und Vertreter der gegenüberliegenden Spedition sowie der Stadtverwaltung zusammensetzen und Details klären.

Fraglich ist allerdings, ob der Bau wie zunächst geplant noch bis Ende des Jahres ungesetzt werden könne, sagte Freers. Die Breite des Rad- und Fußweges solle auf Wunsch des Ortsrates und der Stadt auf jeden Fall erhalten bleiben, betonte Ortsbürgermeister Rolf Hoch ( SPD). Gabriele Schmitz ( CDU) legte Wert darauf, dass auch die Begrünung der Fläche mit in Planungen einfließe.

Ortsratsherr schlägt Anlage eines Biotops vor

Für die versiegelten Flächen schlug Ortsratsherr Heiner Heimberg zudem vor, dass das Regenwasser in einem Becken geklärt und für ein insektenfreundliches Biotop genutzt werden solle. „Das kostet Geld, ist aber leistbar“, sagte der CDU-Politiker.

Anzahl der Lieferfahrzeuge könnte sich verdoppeln

Das Verteilzentrum kann auf jeden Fall noch weitere Lieferungen leisten. Die laut Verkehrsgutachten vorgesehene Kapazitätsgrenze ist noch lange nicht erreicht. Rund 300 bis 400 Fahrzeuge seien derzeit täglich unterwegs, berichtete Gruber. Die Auslastung liege bei 50 bis 60 Prozent. Die coronabedingt gestiegene Nachfrage gleiche sich durch die Verkleinerung des Liefergebietes aus. „Gefühlt werden wir von weißen Lieferwagen überschwemmt. Aber das ist nur knapp die Hälfte. Nur dass man weiß, was auf uns noch zukommen kann“, stellte Heimberg fest.

Von Rita Nandy