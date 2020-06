Kolenfeld

Der Ortsrat Kolenfeld hat sich am Mittwoch mit der Verkehrssituation an der neuen Kita des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) an der Ecke Wunstorfer Straße/ Schwalenbergstraße befasst. Unter anderem wurde über die Parkregelung debattiert. Der Ortsrat hatte sich dafür ausgesprochen, an der Wunstorfer Straße abgestellte Fahrzeuge in der Nähe der Kreuzung ganz zu verhindern, damit die abbiegenden Busse keine Probleme bekommen. Die Verwaltung gestand nach Angaben von Ortsbürgermeister Karsten Grobe ( SPD) einen Fehler ein und korrigierte ihr Konzept entsprechend.

Während auf der Wunstorfer Straße, einer Regionsstraße, bereits Tempo 30 während der Betriebszeiten klar ist, muss die Stadt darüber für die Schwalenbergstraße noch mit dem Land verhandeln. Die Verwaltung hat die Frage am Mittwoch deshalb auch beim Besuch von Verkehrsminister Bernd Althusmann ( CDU) vorgetragen. Dieser konnte aber nur zusagen, dass die Angelegenheit geprüft werde.

Anzeige

Weitere HAZ+ Artikel

Von Sven Sokoll