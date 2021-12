Wunstorf

Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung: Die Nachfrage ist groß. In Mesmerode hat das mobile Impfangebot am Donnerstag mit der Arbeit begonnen. Am Freitag, von 10 bis 16 Uhr, können sich Impfwillige in der Mehrzweckhalle am Sportplatz ebenfalls noch impfen lassen. Zahlreiche Menschen aus Mesmerode und den umliegenden Orten standen Schlange, um das Angebot in Anspruch zu nehmen.

Für viele ist es bereits die dritte Impfung – so auch für den Ortsbürgermeister Ulrich Troschke. Ursprünglich waren für das Butteramt drei Impftermine geplant. Die Region Hannover genehmigte jedoch nur zwei Tage. Dennoch ist Troschke erfreut über den großen Andrang. „Die mobile Impfstation ist eine praktische Sache für Mesmerode“, sagt er. Nun hoffe er auf weitere Termine im Januar. Die genauen Termine für die Impfung in Steinhude in der nächsten und in Wunstorf ab der übernächsten Woche stehen noch nicht fest.

Tafel-Impftag startet verspätet

Auch vor der Tafel Wunstorf bildete sich am Mittwoch eine lange Schlange. Der Impftermin stand bereits seit sechs Wochen fest. Dennoch drohte er in letzter Minute zu platzen. Das Mitarbeiterteam hatte bereits Kaffee gekocht und Kuchen bereitgestellt. Vor der Tür warteten die Impfwilligen geduldig auf Einlass. Um 9 Uhr sollte es losgehen. Zu diesem Zeitpunkt rief die Region Hannover an, um den Termin abzusagen.

Der Tafel-Vorsitzende Frank Löffler wollte dies nicht akzeptieren. Die Johanniter stellten kurzfristig ein Impfteam zusammen, das um 11 Uhr seine Arbeit aufnahm. Schließlich erhielten 175 Impfwillige ihre Spritze. Für wie viele es die erste war, kann der Vorsitzende nur schätzen. Er geht von 25 bis 30 Prozent aus. Insgesamt zieht Löffler eine positive Bilanz: „Die Aktion war sehr, sehr erfolgreich.“ Das erste Impfangebot der Tafel hatten 150 Personen genutzt.

Dennoch kann er die kurzfristige Absage der Region nicht verstehen: „Ich bin sehr enttäuscht.“ Auch hätten weder die Region noch die Stadt Wunstorf auf die Impfmöglichkeit hingewiesen. Die Verwaltung hätte dies gern getan, sagt Stadtsprecher Alexander Stockum. Es gab aber weder von der Region noch von der Tafel eine entsprechende Information. Die Tafel hat zudem bereits vor drei Wochen ihre Räumlichkeiten für regelmäßige Impftermine angeboten. Die Antwort aus Hannover steht aber immer noch aus.

Hausärzte hätten gern mehr Impfstoff

Der Bokeloher Hausarzt Karsten Rugenstein begrüßte die Impfaktionen im Prinzip, hält die niedergelassenen Ärzte aber durchaus dafür in der Lage, auch mehr zu impfen. „Leider bekommen wir aber nicht so viel Impfstoff, wie wir eigentlich benötigen. Warum, das können wir bisher noch nicht nachvollziehen“, sagte er.

Von Rita Nandy, Paul Lukas Primke und Sven Sokoll