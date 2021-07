Wunstorf

Ein Platz in den Reihen der Ratsfraktion der Grünen ist am Mittwoch leer geblieben: Der frühere Parteivorsitzende Andreas Litzke hat eine neue Stelle als Diakon angetreten und ist aus Wunstorf weggezogen. Deshalb musste er zum 1. Juli sein Mandat niederlegen. Der Historiker stammt aus Laatzen und hatte erst vor zweieinhalb Jahren die Nachfolge von Wolfgang Schulz-Binz im Rat angetreten. „Wer etwas bewegen und verändern will, muss sich positiv einbringen“, hatte er damals gesagt.

Zuvor hatte Litzke bereits fünf Jahre der Regionsversammlung angehört, wo er sich besonders in der Umweltpolitik engagierte. Laut Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt reicht die Zeit am Ende der Wahlperiode mit nur noch einer verbleibenden Ratssitzung nicht mehr, noch einen Nachrücker für Litzke zu verpflichten.

Von Sven Sokoll