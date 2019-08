Luthe

Die Mitglieder des Angelsportvereins (ASV) Luthe haben für ihre 50-Jahr-Feier ein großes Fest auf die Beine gestellt. Zum Jubiläum laden sie am Sonnabend, 31. August, ab 14 Uhr auf den Hof der Familie Sundmacher, Adolf-Oesterheld-Straße 5, ein. An Infoständen stellen sich der Anglerverband Niedersachsen sowie der Verein Leine-Lachs vor. Kinder können sich auf einer Hüpfburg austoben, am Glücksrad drehen und Spiele spielen. Die Landfrauen bieten selbstgebackenen Kuchen und Kaffee an. Die Feuerwehr stellt ihre Bratwurstbude auf.

Der Vorsitzende des ASV Luthe, Jan Schiffers, und die neuen Lachspaten Rolf Hoch (vorn links) und Rolf-Axel Eberhardt bringen die kleinen Lachse in die Leine. Quelle: Sven Sokoll (Archiv)

Neumitglieder zahlen nur die Hälfte

Der ASV zählt 116 Mitglieder. Er hegt den Fischbestand, setzt sich für Umweltschutz ein und kümmert sich um Gewässerpflege. Als Mitglied in der Interessengemeinschaft IG Leine und dem Verein Leine-Lachs unterstützt er die Wiederansiedlung des Lachses in der Leine. In Kooperation mit dem Anglerverband Niedersachsen und den Naturerlebnisbad haben die Mitglieder 350 europäische Flusskrebse in der Tongrube ausgesetzt.

Auf ihrer Homepage kündigen die Angler an, dass neue Mitglieder im Jubiläumsjahr (bis Anfang März) nur die Hälfte ( 50 Jahre = 50 Prozent ) der Aufnahmegebühr entrichten müssen. Erwachsene zahlen statt 96 Euro nur 48 Euro, Jugendliche statt 15 Euro nur 7,50 Euro. Zu den Gewässern des Vereins zählen der Luther See, die Tongrube, Sundmachers Teich, der Blaue See in Garbsen und die Leine. Dort tummeln sich unter anderem Aal, Hecht, Barsch, Schleie, Karpfen, Wels und Zander.

Von Rita Nandy