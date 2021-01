Luthe

Mitglieder des Angelsportvereins Luthe haben am Dienstag eine offenbar ertränkte Katze gefunden. Diese befand sich in einem zugeknoteten Jutebeutel, den die Angler an Land zogen. Das Tier sei vermutlich grau getigert gewesen, schreibt der Vorsitzende Jan Schiffers auf Facebook: „Wir haben die Polizei eingeschaltet und natürlich Anzeige erstattet.“ Es sei ekelhaft, wie sich einige Mitmenschen verhalten.

Zeugen können ihre Beobachtungen der Polizei unter Telefon (0 50 31) 9 53 01 15 melden.

Von Rita Nandy