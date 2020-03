Die Mitglieder des Angelsportvereins Luthe warten seit Jahren darauf, dass der Luther See entschlammt wird. Sonst droht er zu verlanden, der Fischbestand ist bereits gefährdet. Die Stadt Wunstorf sagt dazu erstmal nichts.

Nach Ansicht der Angler müsste am Luther See jetzt etwas geschehen, weil es eigentlich schon zu spät ist für See und Fische. Quelle: Anke Lütjens