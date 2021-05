Steinhude/Hagenburg

Die Corona-Pandemie bringt schwierige Zeiten für die Gastronomie – auch am Steinhuder Meer. Neue Standbeine haben sich zwei alt eingesessene Gastronomen jetzt geschaffen. Am Hagenburger Kanal liegt die neue Wirkungsstätte von Badeinsel-Wirt Jürgen Stach. Sein „Ankerplatz“ ist das Vereinslokal des Yachtklubs Hagenburg, steht aber für alle Besucher offen und hat überdies ein Verkaufsfenster zum Lürßen Damm, dem Verbindungsweg vom Steinhuder-Meer-Rundweg nach Hagenburg hinein.

Bisher beschränkt sich Stachs Mitarbeiterin Annika Scheid auf den Fensterverkauf, Gäste dürfen ja noch nicht wieder auf der Terrasse Platz nehmen. Die kreative Köchin habe freie Hand, ihr Angebot zu gestalten, sagt Stach. Eine ihrer Spezialitäten ist die „Hagenburger Knolle“, gebackene Kartoffelecken, zu denen sie verschiedene Dips reicht. Die Bratwurst ordert Stach beim regionalen Fleischer in Bolsehle – Regionalität und Qualität seien ihm wichtig, betont er. Wenn es wieder möglich ist, könne er sich auch kleine Kulturveranstaltungen in dem Vereinsheim oder auf der Terrasse vorstellen.

Piratenkiosk öffnet am Weg zur Badeinsel

Peter Hoedt (links) und Lars Strauß begrüßen die Besucher im Piratenkiosk. Quelle: Kathrin Götze

Alles für den täglichen Bedarf finden die Kunden in Peter Hoedts Piratenkiosk – und ein paar Snacks wie Fischbrötchen oder Pommes Frites stehen ebenfalls auf der Karte. „Was wir nicht haben, brauchen Sie nicht“, sei sein Motto, sagt Hoedt, der das Geschäft gemeinsam mit Partner Stefan Edler vom Kiosk am Fuhrenweg betreibt. Lars Strauß und andere Kollegen wechseln sich am Tresen ab. „Das ist für mich auch eine Möglichkeit, Mitarbeiter weiter zu beschäftigen“, sagt Hoedt. Obwohl auch das Liefergeschäft laufe, sei eben deutlich weniger zu tun als bei geöffneten Gaststätten.

Mit dem Geschäft am Lindenhopsweg kann sich Hoedt auf eine Tradition berufen: „Ich habe mich erkundigt, hier war schon mal von 1976 bis 1980 ein Kiosk“, sagt er. Vor dem Fenster habe aber zuletzt eine Hecke gestanden. Nun ist dort Kies aufgeschüttet und ein Strandkorb steht einladend vor der Auslage.

Unterschriften für Bürgermeisterkandidatur fehlen noch

Auch Unterschriftenlisten für Hoedts Bürgermeisterkandidatur liegen am Kiosk aus. „Ein paar fehlen noch“, sagt der Geschäftsmann. Im vergangenen Jahr hatte er aus Ärger über den Umgang der Behörden mit Steinhude als Ausflugsziel angekündigt, seinen Hut zur Wahl im September in den Ring zu werfen. „Es bleibt aber spannend und ernst“, sagt er nun. Bisher haben SPD, CDU und Grüne Kandidaten aufgestellt, Hoedt als Einzelbewerber muss mit seiner Anmeldung 200 Unterschriften von Unterstützern vorlegen.

Von Kathrin Götze