Wunstorf

Die Sachbearbeiterin der zentralen Anlaufstelle für Flüchtlinge aus der Ukraine hat reichlich zu tun. 183 Personen haben sich bisher registrieren lassen, sagt Stadtsprecher Alexander Stockum auf Nachfrage. Das Café der Kulturen im Johanniter-Wohnheim am Luther Weg 50 ist dafür dienstags von 8.30 bis 12.30 Uhr besetzt.

Ansturm auf die zentrale Anlaufstelle für Flüchtlinge

Die Zeit reicht offenbar nicht aus. In den sozialen Netzwerken gab es Beschwerden, dass Personen unverrichteter Dinge wieder nach Hause gehen mussten. „Es gibt einen Ansturm“, bestätigt der Stadtsprecher. In der Stadtverwaltung werde überprüft, ob das Angebot so beibehalten werden könne. Einfach mehr Personal bereitzustellen, sei derzeit nicht möglich. Die steigende Anzahl an Infektionen mit dem Coronavirus mache sich auch im Rathaus bemerkbar.

Stadt registriert auch in Gemeinschaftsunterkunft

Eine Registrierung erfolge jedoch auch in den Unterkünften. Das gilt beispielsweise für Flüchtlinge, die die Stadt im Hotel Ceteno in Bokeloh untergebracht hat. Dort ist für Donnerstag, 24. März, ein Termin vorgesehen. Um Leistungen für Asylbewerberinnen und -bewerber zu beantragen, reicht für die Geflüchteten aus der Ukraine ein Pass. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie in einer Gemeinschaftsunterkunft oder privat untergekommen sind. Die Stadt informiert auf ihrer Internetseite über alle Fragen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Angebote für Unterkünfte nimmt sie auch unter Telefon (05031) 101151 entgegen.