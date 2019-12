Wunstorf

Der Fliegerhorst bietet beim Zukunftstag am Donnerstag, 26. März, wieder jeweils 75 Mädchen und Jungen die Möglichkeit, in getrennten Programmen einen Einblick in die unterschiedlichen Berufsbilder. Interessierte müssen an dem Tag mindestens 15 Jahre alt sein. Die Anmeldung erfolgt über die Internetseiten www.boys-day.de und www.girls-day.de. Weitere Fragen beantwortet bei Bedarf die Pressestelle des Lufttransportgeschwaders 62 unter den Telefonnummern (0 50 31) 4 05-41 21 oder -4122 oder nach einer E-Mail an ltg62presse@bundeswehr.org.

Von Sven Sokoll