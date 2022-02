Wunstorf

Für das Sofortprogramm Perspektive Innenstadt hat die Stadt drei neue Ansätze entwickelt, mit denen sie dem Handel in der City einen neuen Schub geben will. Sie will ein digitales Innenstadtkaufhaus etablieren, ein leerstehendes Haus an der Südstraße neu nutzen und mit einem Citymanagement beginnen.

Konzept für Digitales Kaufhaus entsteht

Auch wenn die Innenstadt bisher noch einen guten Mix aus inhabergeführten Geschäften und Ketten hat, ist die Konkurrenz des Onlinehandels schon länger zu spüren. Die Corona-Pandemie hat diese Entwicklung jetzt noch verstärkt. „Um langfristig wirtschaftlich erfolgreich sein zu können, muss die Digitalisierung des Warenangebotes in der Innenstadt vorangetrieben werden und auch kleine stationäre Handelsbetriebe müssen ihr Onlineangebot erweitern“, schreibt die Verwaltung in ihrer Vorlage für die Politik. Dafür gebe es auf dem Markt aber sehr viele mögliche Angebote.

Online-Umfrage ist beendet Die Online-Umfrage der Stadt Wunstorf zur künftigen Innenstadtentwicklung endete Anfang der Woche. Insgesamt haben nach Angaben von Stadtsprecher Alexander Stockum 1510 Teilnehmende angefangen, den Fragebogen auszufüllen. 1034 Personen haben ihn komplett ausgefüllt. In die Auswertung fließen alle Antworten mit ein. Auf der interaktiven Ideenkarte sind insgesamt 400 Beiträge eingetragen.

Deshalb schlägt die Stadt vor, zunächst mit Unterstützung eines Beratungsunternehmens ein passendes Konzept für ein Digitales Innenstadtkaufhaus zu entwickeln. Im Herbst soll es dann starten, zunächst mit Unternehmen aus der Fußgängerzone, später auch mit Unternehmen aus der ganzen Stadt. Die Startphase wird wohl rund 30.000 Euro kosten.

Stadt will leeren Laden mieten

Außerdem nimmt die Stadt sich einen größeren Leerstand vor, nämlich im Haus Südstraße 24. Das frühere Matratzengeschäft liegt am Anfang der Fußgängerzone. „Diese ehemalige Handelsfläche ist für Kunden nicht zu übersehen und hat sich zu dem am deutlich sichtbarsten und schmerzhaftesten Ladenleerstand in Wunstorf entwickelt“, schreibt die Verwaltung dazu. Sie geht auch nicht davon aus, dass sich dort von selbst in nächster Zeit etwas ändern wird.

Deshalb will die Stadt die 330 Quadratmeter selbst für ein Jahr zu einem vergünstigten Mietzins anmieten. Teile des Geschäfts will sie dann zu noch günstigeren Konditionen an Betriebe, Kulturtreibende, Vereine oder Privatpersonen überlassen, die dort unkompliziert Projekte erproben können und so wieder Leben in diesen Teil der Innenstadt bringen. Wie lange sie die Fläche nutzen, soll sehr flexibel sein. Einschließlich der Kosten für einige Einrichtungsgegenstände rechnet die Stadt mit Kosten von rund 50.000 Euro für das Jahr.

Die Stadtverwaltung will die Innenstadt mit einer Citymanager-Stelle unterstützen. Quelle: Sven Sokoll

Citymanager soll die Werbegemeinschaft entlasten

Die Stadt hat außerdem beobachtet, dass die Kaufleute in der Innenstadt sich in letzter Zeit so auf das Überleben ihrer Betrieb konzentrieren mussten, dass für gemeinsame Aktivitäten über die Werbegemeinschaft für die Fußgängerzone wenig Zeit war. Deshalb will die Stadt jetzt in dem Hilfsprogramm für die Innenstadt auch die Stelle eines hauptamtlichen Citymanagers schaffen.

Er soll eigene Projekte anschieben und die Aktivitäten anderer koordinieren. Er soll Konzepte gegen Leerstände entwickeln, Veranstaltungen organisieren, sich um das Marketing kümmern und so einen großen Teil der Tagesarbeit der Werbegemeinschaft übernehmen. Die Vollzeitstelle soll zunächst bis Ende März 2023 in der Stadtverwaltung angesiedelt werden und könnte dann aber auch dauerhaft fortgesetzt werden.

An den Gesamtkosten dieser drei Projekte von 180.000 Euro muss sich die Stadt voraussichtlich nur mit einem Zehntel beteiligen, weil der Rest aus dem EU-Programm Perspektive Innenstadt kommen soll.

Von Sven Sokoll