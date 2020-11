Hagenburg

Anfang kommenden Jahres wird das Projekt Anrufauto in Hagenburg starten. Es soll Senioren unter anderem nach Wunstorf und Bad Nenndorf bringen, so die Empfehlung des Ratsausschusses für Jugend, Sport, Kultur und Tourismus. Das Auto wird ausschließlich Senioren zur Verfügung stehen. Denn der SPD-Vorschlag, auch andere Gruppen mitfahren zu lassen, fand keine Mehrheit.

Nur für Ü65? Detailfrage sorgt für Streit

Zwar ging es im Ausschuss eigentlich nur noch um die Details des Vorhabens –der Rat hatte es bereits beschlossen. Einvernehmlich verlief die Beratung trotzdem nicht. Es sei peinlich, wie man „den Ausschluss von Gruppen diskutiert“, sagte Detlef Gödeke ( SPD) wegen des Umstands, dass das Anrufauto Senioren vorbehalten bleiben soll. Dies passe nicht in eine Zeit, in der das Thema Integration in aller Munde sei.

Die Verwaltung hatte in ihrer Vorlage vorgeschlagen, dass Menschen mitfahren dürfen, die älter als 65 Jahre sind. Gödeke forderte für die SPD eine Korrektur. Zusätzlich zu den Senioren sollten jüngere Menschen mit Schwerbehindertenausweis (ab einem festzulegenden Pflegegrad) einsteigen dürfen.

Künftig könnten weitere Nutzergruppen befördert werden

Die Ausschussvorsitzende Heike Schweer und auch Heiko Bothe (beide CDU) verwiesen unisono auf den langen Vorlauf des Projekts. Jetzt sei die schnelle Umsetzung für Senioren wichtig. Schließlich sei der Seniorenbeirat als Initiator des Vorhabens aktiv geworden. Ob bei Schwerbehinderten ein Bedarf bestehe oder ob diese auf andere Angebote zurückgreifen könnten, müsse man prüfen.

Eine Kontrolle des Pflegegrads vor Fahrtantritt würde das Verfahren komplizierter machen, so Schweer. Wenn das Projekt angelaufen sei, könne man ja nach etwa einem halben Jahr über die Erweiterung der Nutzergruppen nachdenken, so der Tenor der Ausschussmehrheit.

Zwei Taxiunternehmen übernehmen Beförderung

Mit den vier Stimmen von CDU und Wählergemeinschaft – gegen die von SPD-Mann Gödeke – fiel der Entschluss für den Vorschlag der Verwaltung. Einwohner des Fleckens, die 65 oder älter sind, können das Anrufauto werktags nutzen. Es soll sie von Haustür zu Haustür bringen, aus Hagenburg beispielsweise nach Rehburg-Loccum, Steinhude, Wunstorf, Stadthagen, Lindhorst und Bad Nenndorf. Fällig werden soll dafür jeweils ein Betrag, der etwa der halben Taxigebühr für die Strecke entspräche. Tun sich mehrere Mitfahrer zusammen, können sie sich die Summe teilen.

Zwei Taxiunternehmen aus der Region haben sich zur Mitarbeit bereiterklärt. Die Gemeinde erstattet den Unternehmen dann jeweils die fehlende Hälfte zum regulären Fahrpreis. Zur Finanzierung des Anrufautos will der Flecken 5000 Euro in den nächsten Haushalt einstellen.

Von Bastian Borchers