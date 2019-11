Wunstorf

In der Sitzung des Finanzausschusses haben die Haushaltsberatungen am Dienstag im Mittelpunkt gestanden. Dabei kritisierte Bernd Maschke ( SPD), dass die Verwaltung bei der jüngsten Aktualisierung ihres Entwurfs für 2020 3,8 Millionen Euro als weitere Schulden eingeplant hat. „Es ist dann wenig glaubhaft, wenn wir in den Klausursitzungen gemahnt werden, sparsam zu sein“, sagte er.

„Uns hat das auch nicht geschmeckt“, meinte auch Finanzreferatsleiterin Marita Baciulis. Die Summen wie Mehrausgaben bei der Kläranlage Luthe seien aber unabwendbar gewesen. Sie kündigte an, dass die Haushaltsplaner künftig noch einmal zusätzlich den aktuellen Geldbedarf in den Fachabteilungen des Rathauses abfragen wollen. So sollen sich die richtigen Summen schneller auch im Haushaltsentwurf wiederfinden.

Hundesteuer soll steigen

Die Fraktionen trugen vor, welche Wünsche sich noch in ihren Klausuren ergeben haben. Neben höheren Einnahmen aus Parkgebühren, die die Verwaltung schon eingearbeitet hat, war das bei der Mehrheitsgruppe aus SPD, Grünen und FDP unter anderem auch der Bau der Toilette am Schützenplatz im nächsten Jahr und mehr Geld für die Gestaltung des Steinhuder Hafens. Ebenso wie die CDU will sie auch bei der Hundesteuer an der Schraube nach oben drehen.

Für die Union trug die finanzpolitische Sprecherin Ulrike Hansing außerdem drei kleinere Wünsche vor: mehr Licht am Schulweg in Bokeloh (Am Eichkamp, Niedernfeld) und am neuen Weg zur Kaffeestube Idensen sowie eine Ausbesserung des Fußwegs an der Parkstraße in Luthe. Die AfD wünschte sich, einen Teil des geplanten Etats für neue Bäume in blühende Ackerrandstreifen umzuwidmen.

Irritationen gab es im Ausschuss dazu, dass die Verwaltung Geld für die Erweiterung der Skateanlage an der Emanuel-Grund-Straße nicht nur auf 2021 verschoben, sondern dabei auch den Ansatz von 70.000 auf 20.000 Euro heruntergeschraubt hat. Die Verwaltung soll jetzt noch einmal erklären, ob sich mit dieser Summe überhaupt etwas sinnvoll ergänzen lässt.

Von Sven Sokoll