Die Stadt Wunstorf bereitet für den kommenden Sommer ein Verkehrsexperiment in Steinhude vor: An vier Wochenenden werden die Touristenströme umgelenkt und Straßen gesperrt. Sie ruft Anwohner der Badeinsel dazu auf, in dem Arbeitskreis mitzuwirken – doch die Bewerbungsfrist endet in Kürze..