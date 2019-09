Luthe

Seit vier Wochen weisen mobile Schilder an der Straße Im Blenze ein Halteverbot aus. Anstehende Markierungsarbeiten seien der Grund für die Einschränkung, so ein Hinweiszettel. Markiert worden ist seitdem allerdings nichts, zum Ärger einiger Anwohner. „Bei den vorhergehenden Teerarbeiten waren wir mit dem Schilderwald bereits sehr geduldig“, sagt eine Betroffene.

Straßenmarkierung an der Straße Im Blenze wurde wegen neuen Splits unleserlich

Stadtsprecher Alexander Stockum erklärt die Verzögerung. „Die Fachfirma, die Markierungen mit einem Heißplastikklebeverfahren aufbringt, steht erst am 21. Oktober wieder zur Verfügung“, so Stockum. Im Blenze wurde neuer Split ausgebracht, wie in vielen Straßen des Stadtgebiets. Dabei war die Markierung unlesbar geworden. Das Parkkonzept während dieser Arbeiten wurde nach Auskunft der Stadt gemeinsam mit den Anliegern und dem Ortsrat Luthe erarbeitet.

Von Mario Moers