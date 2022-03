Wunstorf

Lachen für die höchsten Ansprüche organisiert die Agentur Aquesto Events für drei Termine im Frühjahr in Wunstorf. Den Auftakt macht Christian Ehring am Donnerstag, 7. April, ab 20 Uhr. Der Moderator der NDR-Satiresendung Extra 3 tritt zum ersten Mal in Wunstorf auf und ist auch aus der Heute-Show des ZDF bekannt. Im Stadttheater präsentiert er sein neues Kabarettprogramm „Antikörper“.

Darin beschäftigt er sich damit, wie die Gesellschaft sich in der Corona-Pandemie gewandelt hat. „Das Thema holt immer wieder ein. Weil die Pandemie nun mal alle Facetten des Politischen und des Privaten berührt – und weil in der Krise nicht nur alte Gewissheiten zerbröseln, sondern leider auch alte Freundschaften“, heißt es in der Ankündigung. Karten kosten 25 Euro zuzüglich Gebühren.

Comedy-Paar feiert Silberhochzeit

An gleicher Stelle folgt dann am Sonntag, 24. April, 19 Uhr, das Comedy-Duo Emmi & Willnowsky. Es feiert sein 25-Jähriges Bestehen in dem Programm unter dem Titel „Silberne Hochzeit – hipp, hipp, hurra!“ „Aus ihrem unerschöpflichen Repertoire genüsslicher Gemeinheiten“, wie es in der Ankündigung heißt, präsentieren sie die beliebtesten Lieder und Sketche aus dieser Zeit.

Musikalisch pendeln sie zwischen Chanson, Operette und Stevie Wonder. Das Publikum darf sich auch wieder auf den „Schwarzen Ritter auf dem schwarzen Pferd“ freuen. Karten kosten 25 Euro plus Gebühren.

Brodowy tritt im Kulturzelt auf

Schließlich beteiligt sich Aquesto Events am Programm des Kulturzeltes, das zum 100-jährigen Bestehen am Hölty-Gymnasium stehen wird. Am Freitag, 13. Mai, präsentiert Inhaber Tobias Rademacher dort ab 20 Uhr Matthias Brodowy. Der Kabarettist hat sein zehntes Programm „Keine Zeit für Pessimismus“ genannt. Denn er hebt sich dadurch von vielen davon ab, dass er die Dinge immer erstmal positiv sieht.

Er weiß, dass Optimisten in geselligen Runden oft einen schweren Stand haben. „Man wird Sie schief angucken, den Kopf über Ihre Naivität schütteln und an Ihrem Verstand zweifeln“, heißt es in der Ankündigung. Doch gerade wenn die Welt doch schlecht sein sollte, dürfe man nicht auch noch pessimistisch sein. Karten für das politische, musikalische und literarische Programm kosten 23 Euro zuzüglich Gebühren.

Da gibt es Karten

Karten gibt es auf der Website www.aquesto-events.com, unter Telefon (0231) 9172290 oder in Wunstorf bei der Buchhandlung Weber und bei der Tourist-Info Steinhude. Informationen zu den aktuellen Corona-Regeln sind auf www.stadttheater-wunstorf.de zu lesen.