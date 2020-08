Winzlar

Naturschutz am Steinhuder Meer: Darüber wird gerade wieder trefflich gestritten bis hinauf ins Landesparlament. Und beim Thema Naturschutz sitzt immer ein Akteur mit am Tisch: die Ökologische Schutzstation Steinhuder Meer (ÖSSM).

Was aus Winzlar kommt, hat Gewicht

Was aus der Winzlarer Schutzstation kommt, findet Gehör. Die ÖSSM ist in erster Linie die wissenschaftliche Stimme des Naturschutzes am Meer und darüber hinaus. Sie ist eine Art Forschungseinrichtung und Dienstleister. Die Mitarbeiter sollen im Auftrag des Landes und der Region Hannover Natur beobachten, erfassen und schützen.

Anzeige

Hotspot der Artenvielfalt: Welche Projekte landen bei der ÖSSM? Nach mehr als 100 Jahren kam der Fischadler 2005 zurück ans Meer. Die ÖSSM und ihre Partner gaben den geschickten Jägern das zurück, was in der Landschaft zwischen Steinhuder Meer und Weser fehlte: Nisthilfen. Neun Jahre später verließen schon elf Jungvögel die Horste. Die ÖSSM mischt mit im europäischen Artenschutz. Rund 50 Projekte stehen auf dem Themenplan. Der Europäische Nerz soll wieder heimisch werden; die Flussseeschwalbe ist seit 2014 wieder da. Laubfrosch, Moorente und Sumpfschildkröte sollen dauerhaft bleiben können. Sie alle galten am Steinhuder Meer als ausgestorben. Der Naturraum Steinhuder Meer ist ein ökologischer Hotspot zwischen Geest, Moor und Mittelgebirge. Aber die Schutzgebiete, die das ÖSSM-Team betreut, reichen weit darüber hinaus: vom östlichen Teil des Landkreises Nienburg bis hin zur Weser, die nördliche Region Hannover und der gesamter Landkreis Schaumburg. So sind die Beobachter unterwegs zwischen Nienburger Weser, Rehburger Moor und Auenlandschaft Hohenrode bei Rinteln. Sie beraten, entwerfen Konzepte, geben naturschutzrechtliche Gutachten ab und packen eben auch mit an. Die Renaturierung der Moore rund ums Meer wäre ohne die Expertise der ÖSSM undenkbar. Diverse Projekte werden von Kooperationspartnern wie Land, Region und Landkreisen finanziert, oftmals mit Unterstützung Dritter. Ein wichtiger Geldgeber ist oft die Bingo-Umweltstiftung.

Gemeinsam mit Naturschutzbehörden bemüht sich die ÖSSM um den Schutz, die Pflege und die Entwicklung der Feuchtwiesen und Moore. Das Kartieren von Pflanzen und die Bestandskontrolle bestimmter Tierarten sind wichtige Aufgaben. Die Station wurde 1991 von lange vorher aktiven Naturschutzgruppen als Verein gegründet. Vereinszentrum ist ein 150 Jahre alter ehemaliger Bauernhof in Winzlar. Weitere wichtige Aufgabe ist Umweltbildung: Der Verein ist Träger des Regionalen Umweltbildungszentrums Steinhuder Meer (RUZ). Im Fokus steht dort die Zusammenarbeit mit Kitas, Schulen und Jugendgruppen.

Weitere HAZ+ Artikel

Angebote: Von Fledermaus bis Vogelkonzert Verständnis schaffen für Zusammenhänge in der Natur ist das Bildungsanliegen der ÖSSM. Ihre vielen Angebote sind öffentlich. Ein Baustein der Arbeit ist die Ausstellung zur Artenvielfalt am Steinhuder Meer. Sie ist dienstags bis freitags von 10 bis 16 Uhr und an den Wochenenden von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Dort kann jeder bei freiem Eintritt einen Überblick gewinnen. Zweiter Baustein sind Kooperationen mit Kitas und Schulen. Darüber hinaus arrangieren die Mitarbeiter zusammen mit der Naturparkverwaltung und örtlichen Akteuren ein umfangreiches Programm aus Führungen, Radtouren und Wanderungen. Frühaufsteher lernen, Vogelstimmen zu erkennen. In der Dämmerung geht es auf Beobachtungstour zu den Fledermäusen – alles unter fachkundiger Regie und egal, ob Wissenschaftler oder Kita-Kind. Wichtiger Bestandteil der ÖSSM und seit ihrer Gründung angegliedert ist das Regionale Umweltbildungszentrum Steinhuder Meer (RUZ). Als anerkannter außerschulischer Lernort stehen dem RUZ drei Lehrer zur Verfügung, die für jeweils einen Tag pro Schulwoche abgeordnet sind. Mathias Fuchs von der KGS Neustadt, Dagmar Schlemm von der Otto-Hahn-Schule Wunstorf und Frank Pfeiffer vom Gymnasium Bad Nenndorf nehmen in Winzlar Schüler in Empfang. Schulklassen können sich an konkreten Naturschutzprojekten beteiligen. Außerdem erweitern freie Mitarbeiter dieses Programm. Die ökologischen Märkte der ÖSSM, die ansonsten zuverlässig in Mardorf, Winzlar und Steinhude ausgerichtet werden, mussten 2020 wegen der Pandemie ausfallen.

Brandt und Beuster sind die Stimmen

Zwei Namen erscheinen regelmäßig, wenn die ÖSSM an die Öffentlichkeit tritt: Thomas Brandt und Thomas Beuster. Der Biologe Brandt war der erste Wissenschaftler, den der Verein einstellte. Der Geograf Beuster kam wenig später unter Vertrag. Er hatte schon ehrenamtlich beim Aufbau der Station geholfen. Brandt als wissenschaftlicher Leiter und Beuster als Geschäftsführer sind Stimme und Gesicht der Station – in enger Abstimmung mit dem Vereinsvorstand. Dessen Vorsitzender ist Frank Pfeiffer, zugleich Lehrer am RUZ.

Ein Teil des festen Mitarbeiterstammes: Moritz Wartlick (von links), Vigdis Ratzbor, Thomas Brandt, Thomas Beuster, Eva Lüers, Heiko Köster und Annika Ruprecht. Quelle: privat (Archiv)

Das anfangs kleine Team ist im Laufe der Jahre mit der Vielzahl seiner Aufgaben gewachsen. Dazu gehören sechs wissenschaftliche Mitarbeiter und vier, demnächst fünf Mitarbeiter im freiwilligen ökologischen Jahr, junge Menschen im Bundesfreiwilligendienst, ehrenamtliche Naturschützer und Praktikanten. Wichtigster verlässlicher Geldgeber ist das Land. Vom Zuschuss werden Personalkosten getragen und die Schutzstation unterhalten. Die Geschäftsform als Verein ermöglicht es, zusätzlich Spenden und Fördermitgliedschaften einzuwerben. Neben dem Vorstand engagieren sich weitere Ehrenamtliche im Verein, unter ihnen der langjährige Vorsitzende Karl-Heinz Garberding. Interessierte können sich jederzeit in Winzlar melden.

Lesen Sie auch: Interview mit FÖJlerin Milena Mensching

Geschichte der ÖSSM: Altes Haus für neue Ideen Großflächiger Torfabbau, intensivierte Landwirtschaft, Bau der Promenaden in Steinhude, zunehmender Bootsverkehr – bereits in den Sechziger- und Siebzigerjahren wurde deutlich, dass die Natur am Steinhuder Meer unter Druck gerät. Wie viel Naturschutz muss sein, wie viel Freizeitwirtschaft und Fischerei? Das ist seit Beginn der ÖSSM der Grundkonflikt. Ende der Achtzigerjahre taten sich ökologische Aktivisten von Naturschutzbund, BUND und Vogelschutz zusammen; andere waren nicht organisiert. Was sie ehrenamtlich begonnen hatten, war zu Beginn der Neunzigerjahre so umfangreich geworden, dass sie es nicht mehr allein leisten konnten. Gleichzeitig wollte die Landesregierung fünf Naturschutzstationen in Niedersachsen aufbauen. Akteure vor Ort sollten dafür gewonnen werden, die das nötige Know-how für konkrete Naturschutzprojekte aufbauen. Die Gruppe am Steinhuder Meer sprach in Hannover vor, fand Gehör und gründete 1991 den Verein Ökologische Schutzstation Steinhuder Meer. Das Land finanzierte den Kauf des Resthofs in Winzlar, das ÖSSM-Team baute ihn mit viel ehrenamtlicher Arbeit aus. Dort hatte anfangs die Naturschutzstation der Bezirksregierung Büroräume, und dort saß eine Schreibkraft, die die erste Angestellte des Vereins war. Datenerfassungen im Gelände und Öffentlichkeitsarbeit waren die ersten Aufgaben. Das Land stellte 225.000 Mark jährlich zur Verfügung, davon wurde das Fachpersonal bezahlt. Zunächst verwendete der Vorstand das Geld für Werkverträge, 1994 wurde mit dem Diplom-Biologen Thomas Brandt der erste wissenschaftliche Mitarbeiter fest angestellt. „Es geht bis heute darum, ein Gleichgewicht zwischen dem Naturschutz und der Nutzung der Räume durch Menschen zu finden“, sagt Brandt. Der Rundwanderweg um das Steinhuder Meer sei ein gutes Beispiel: Er führe die Menschen mitten in die Naturschutzgebiete, lenke sie aber auch so, dass Flora und Fauna möglichst wenig gestört werden.

Naturschutz : Suche nach guten Kompromissen

Es gefällt naturgemäß nicht jedem Freizeitsportler, Fischer oder Landwirt, was dieses Team anschiebt. Aber man kennt sich aus vielen gemeinsamen Runden. Gute Kompromisse und breite Zustimmung sind nicht selten das Ergebnis der Zusammenarbeit. Und manchmal war später nicht einmal mehr jedem bewusst, dass ein Impuls seinen Ursprung in Winzlar hatte. Ein Beispiel ist das Winterfahrverbot für Segler und Surfer. Jahrelang setzte sich die ÖSSM dafür ein, bis es 1996 umgesetzt wurde. Heute wird die Regelung von niemandem mehr infrage gestellt, auch wenn die Freizeitsportler anfangs keineswegs amüsiert waren.

Mehr Schutz wäre ein Etappensieg

Steinhuder Meer und Umgebung sind ein Naturpark. Teile der Uferzonen unterliegen europäischem Recht; es sind Flora-Fauna-Habitate (FFH) mit besonderem Schutzstatus. Richtlinien für den Schutz von Tier und Pflanze, Landschaft und Lebensraum gelten hier schon seit den Achtzigerjahren. Vor dem Hintergrund der FFH-Richtlinie will die Region Hannover erstmals ein Landschaftsschutzgebiet auf der eigentlichen See ausweisen. Ein zusätzlicher Bereich zum Schutz der Wasservögel soll schon ab 15. September gesperrt werden. Für die ÖSSM als Stimme des Naturschutzes wäre das ein Etappensieg. Aber es gibt Streit. Vertretern von Gastronomie, Fischerei und Tourismus geht das Ansinnen der Region zu weit. Naturschutz ist, wie so oft, die Suche nach einem guten Kompromiss.

Wer Fragen hat, erreicht die Ökologische Schutzstation Steinhuder Meer, Hagenburger Straße 16, in Rehburg-Loccum, Ortsteil Winzlar, unter Telefon (05037) 9670, per E-Mail an info@oessm.org und auf www.oessm.org.

Von Beate Ney-Janßen