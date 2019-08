Luthe

Ungewöhnliche Ruhe am Veilchenweg: Seit fünf Wochen liegen die Baumaschinen still. Die Abwasserrohre sind verlegt, die Straße eingeebnet, was fehlt, ist der Straßenbelag. Auf Paletten lagern bereits rote und graue Pflastersteine, aber es geht nicht voran. Bei der Abnahme der Kanäle seitens der Stadt sind Mängel festgestellt worden. Die Rohre sind teilweise zu flach verlegt worden. Das Problem liegt zwischen Hausanschluss und Hauptkanal. „Hier waren einzelne Unterbögen entstanden“, erläutert Stadtsprecherin Jasmin Behrens. Der Fehler sei an etwa zehn Hausanschlüssen aufgetreten.

Straßenarbeiten verzögern sich erneut

Wer dafür verantwortlich ist, Baufirma oder Stadtverwaltung, steht noch nicht fest. Beide Parteien veranlassten Messungen. „Wir befinden uns zurzeit noch im Mängelbeseitigungsverfahren“, teilt die Stadtsprecherin mit. Vor den dreiwöchigen Betriebsferien hatte es eine optische Abnahme der Kanäle mithilfe einer Kamera gegeben. Dabei traten die Probleme zutage. Ein Konzept, um die Fehler zu beseitigen, wurde abgestimmt. Die Rohre müssen jetzt neu ausgerichtet werden.

Dafür ist es erforderlich, die Stellen an den betroffenen Hausanschlussleitungen wieder aufzugraben. Die Arbeiten sollen rund drei Wochen dauern. Zwar möchte die Baufirma parallel bereits an anderer Stelle weiter tätig werden, dennoch verzögert sich die Fertigstellung erneut. Im Herbst 2018 hatten die Bauarbeiten begonnen. Nach ursprünglichen Plänen der Stadtverwaltung sollten diese nach etwa vier Monaten beendet sein. Der neue Zeitplan sieht vor, dass die Straße noch dieses Jahr fertig sein soll. In den nächsten Tagen könnte es mit der Ruhe wieder vorbei sein. „Die Arbeiten werden voraussichtlich noch diese Woche wieder aufgenommen“, sagt Behrens.

