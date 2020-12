Wunstorf

Tausende Autofahrer nutzen täglich die Hochstraße, die die Bundesstraße 441 über die Bahnstrecken führt – und kennen die Perspektive von oben deshalb gut. Die derzeitigen Sanierungsarbeiten geben nun die seltene Chance, auch einmal in die Brücke von innen sehen zu können. Denn in ihr verborgen läuft der wohl wichtigste Teil der Arbeit.

Am Ende der Hindenburgstraße hat die Baufirma Hörnig ihre Container aufgestellt. Von dort ist mit wenigen Schritten ein Gerüst zu erreichen. Über dessen Leitern können die Arbeiter eine Tür öffnen und sich dann von dort aus im Innenraum der Brücke bewegen. Die Hochbrücke hat den Vorteil, dass sie innen recht geräumig ist. Unterwegs bietet sich nicht nur immer wieder ein Blick in die Tiefe, sondern die Fahrzeuge auf der nur nur rund 30 Zentimeter entfernten Fahrbahn darüber sind auch gut zu hören.

Seit 1978 haben sich die Standards verändert

Die Betonbrücke ist schon 1978 errichtet worden. Vor einiger Zeit haben sich die Vorgaben für die Statik solcher Bauwerke wieder geändert, weil vor allem der Schwerlastverkehr sie immer stärker beansprucht. Die Straßenbauverwaltung muss dann wieder nachrechnen, ob die Brücken auch die jüngsten Standards noch erfüllen.

Während manche Bauwerke diese Prüfung überstanden haben, mussten andere erheblich nachgebessert werden. Die Hochstraße liegt eher in der Mitte. So war hier auch kein Verbot schwerer Lastwagen notwendig, aber Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen zulässigem Gewicht müssen seit März 2018 einen Abstand von 50 Metern halten und dürfen nicht überholen. „Wir haben dann ein Verstärkungskonzept erarbeitet“, sagte Projektleiter Sven Leistner von der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Wenn es umgesetzt und die Lebensdauer der Brücke verlängert ist, können seine Kollegen die Schilder wieder abbauen.

Stadt übernimmt die Brücke

Möglicherweise ist die Brücke dann vielleicht sogar überdimensioniert , wenn sie nach der Eröffnung der Nordumgehung in die Regie der Stadt übergeht. „Aber wir wissen ja noch nicht, wann das sein wird, und müssen natürlich für die Belastung durch eine Bundesstraße planen. Weniger Verkehr wäre langfristig natürlich förderlich“, sagte Fabian Schulze, der beim Geschäftsbereich Hannover der Behörde den Fachbereich Bau leitet. Der Stadt ist auch wichtig, die Brücke nur in einem einwandfreien Zustand zu übernehmen. Richtige Schäden sind seit den ab Mitte Juli laufenden Arbeiten bisher aber nicht aufgefallen.

Die wesentliche Verstärkung des Bauwerks ist eigentlich relativ unscheinbar: Insgesamt acht dicke Trossen werden innen in einer Länge von jeweils 340 Metern gespannt. Sie sind neun Zentimeter stark und in ihnen befinden sich jeweils 66 Stahldrähte. Dafür müssen entsprechende Löcher durch die Zwischenwände gebohrt werden. „Die Lage der Löcher haben Vermesser vorher genau gekennzeichnet. Die Schwierigkeit ist vor allem, beim Bohren den richtigen Winkel zu treffen“, sagte Bauleiter Kai Berding.

Die insgesamt 25 Meter breite Brücke besteht aus zwei getrennten Baukörpern für jede Fahrtrichtung, und in jeden fügen die Arbeiter vier Verstärkungen ein. An den Enden werden die Trossen befestigt. An diesen Stellen mussten auch die Rückseiten der Wände verstärkt werden. Maschinen sorgen nach der Installation dafür, dass sie das Gehäuse mit einer Kraft von 300 Tonnen zusammenziehen, dann muss schließlich alles halten.

Bodenplatte ist verstärkt worden

Damit das Bauwerk in der Mitte nicht einknickt, ist in der vergangenen Woche auch Beton hineingepumpt worden. Er verstärkt jetzt in einem Teilbereich die Bodenplatte. Darunter hat auch eine der Stützen bereits eine zusätzliche, zehn Zentimeter dicke Betonschicht bekommen. In der Mitte befindet sich der größte freitragende Teil mit 75 Metern Abstand zwischen den Stützen.

Weil die Container derzeit den Platz einiger Parkplätze in Anspruch nehmen, wollten die Planer den Bahnpendlern eigentlich Ersatzflächen anbieten. Wegen der Corona-Pandemie fahren aber deutlich weniger Menschen mit dem Zug, sodass die Parkplätze weiterhin ausreichen. Wenn die Trossen innen gespannt sind, wird die Arbeit vorerst enden. Im Frühjahr sollen dann auf der südlichen Fahrbahn noch neue Leitplanken angebracht werden. In der Zeit wird der Verkehr voraussichtlich nur eine Spur nutzen können. Ende April sollen die Arbeiten enden. Die Kosten halten sich bisher im erwarteten Rahmen von 900 000 Euro.

Von Sven Sokoll