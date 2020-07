Wunstorf

Eigentlich hatte die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr angekündigt, dass die Hochstraße im Verlauf der Bundesstraße 441 ab Anfang Juni saniert wird. Bisher hat das ausführende Unternehmen die Baustelle aber nur mit einem Bauzaun und einigen Containern eingerichtet. „Die Firma musste noch andere Aufträge abarbeiten, aber in der nächsten Woche geht es los“, sagte der zuständige Sachbearbeiter Sven Leistner am Donnerstag.

Zunächst werden die Mitarbeiter die Zugänge zur Hochstraße erweitern, damit Maschinen und Material in den Hohlraum transportiert werden können. In der zweiten Woche geht die Firma dann eine Säule an der Hindenburgstraße an. Deswegen können die Bahnpendler bis zu fünf Parkplätze vorübergehend nicht nutzen. „Das ist aber der einzige Pfeiler, an den wir müssen. 90 Prozent der Arbeiten finden oben im Überbau statt“, sagte Leistner. Um den zu erreichen, ist an dem abgesperrten Bereich schon eine Treppe entstanden.

Lastwagen dürfen nicht überholen

Bei statischen Berechnungen hatte sich ergeben, dass die Brücke nach neuesten Standards nicht mehr ausreichend tragfähig ist. Deshalb dürfen Lastwagen auf ihr schon seit März 2018 nicht mehr überholen. Der Bund investiert deshalb jetzt 900.000 Euro. Die Stadt wollte die Brücke nur tadellos übernehmen, wenn die Bundesstraße nach dem Bau der Nordumgehung einen anderen Verlauf nimmt.

Auch wenn die Arbeiten jetzt später beginnen, geht die Behörde weiterhin davon aus, dass sie bis April 2021 abgeschlossen sein werden – wenn nicht zum Beispiel durch eine neue Corona-Welle alles noch einmal schwieriger wird. Damit die insgesamt zwischen 40 und 50 fehlenden Parkplätze am Bahnhof nicht völlig fehlen, steht der frühere Vion-Mitarbeiterparkplatz an der Bahnhofstraße den Pendlern zur Verfügung.

Von Sven Sokoll