Der Arbeitskreis Senioren hat sich vor zwei Jahren neu aufgestellt. Für Februar 2020 plant er seine erste große öffentliche Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung. „Und der Himmel hängt voller Geigen“ lautet der Titel der Opern-, Operetten- und Musicalgala des Musiktheaters Operamobile.

Vorverkauf startet am 9. Dezember

Unter der Leitung von Alexander Senger gastiert das Ensemble am Donnerstag, 13. Februar, im Stadttheater Wunstorf. Die Gala beginnt um 15 Uhr. „Wir bieten auch einen Shuttleservice an“, sagt der städtische Mitarbeiter Jörg Albrecht, der im Rathaus unter anderem für Seniorenarbeit zuständig ist. Die Möglichkeit, mobilitätseingeschränkte Personen aus Wunstorf von zuhause abzuholen, sei jedoch begrenzt. Nähere Informationen gibt es unter Telefon (0 50 31) 10 14 56. Ebenso gebe es im Stadttheater nur wenige Plätze für Rollstuhlfahrer. Die Karten kosten 18 Euro. Wer mehr als zehn Tickets abnimmt, erhält eine Ermäßigung. Am heutigen Montag startet der Vorverkauf. Die Karten sind im Rathaus, Zimmer D 325, montags, mittwochs und freitags, 9 bis 12 Uhr, sowie dienstags und donnerstags, 14 bis 16 Uhr erhältlich. Außerdem können sie dienstags, 15 bis 16 Uhr, und freitags, 10 bis 12 Uhr, in der Seniorenbegegnungsstätte, Maxstraße 43, erworben werden. Zehn Karten gehen als Spende an die Kulturtafel. So können auch Kunden der Tafel Wunstorf ins Stadttheater gehen, die sich den Eintritt nicht leisten können.

Mischung aus Oper und Operette

Das Ensemble von Operamobile bestehe aus Mitgliedern der Oper Hannover, des Oldenburgischen Staatstheaters sowie des Theaters in Hildesheim, erläutert Dieter Kanne, Kassenwart des Arbeitskreises Senioren: Zu hören sei eine Mischung aus Oper und Operette. Das Programm reicht von Paul Lincke bis Johann Strauß, von Frau Luna bis La Traviata, heißt es auf dem Veranstaltungsplakat. Ergänzt werde es durch Heiteres von Wilhelm Busch bis Eugen Roth.

Von Rita Nandy