Wunstorf

Die Corona-Pandemie beutelt die Kultur besonders – auch in Wunstorf. Ludger Wiese, Vorsitzender des Kulturrings Wunstorf, bleibt dennoch zuversichtlich, dass der Kulturring sein Programm mit Theaterstücken, Konzerten, Poetry, Lesung und Kabarett bis Ende Juni durchziehen kann. „Jedenfalls nehmen wir uns das vor. Es kann sich auch ganz anders entwickeln, das können wir nicht abschätzen“, sagt er. Im schlimmsten Fall müssten die Veranstaltungen abgesagt werden.

Der Kulturring kann derzeit nur 230 Karten pro Vorstellung verkaufen. Grund ist, dass in den Sitzreihen immer zwei Plätze zwischen den Besuchern frei bleiben müssen – und das versetzt. „Schachbrettmuster“ nennt Wiese das Prinzip. Besucher müssen jetzt nicht nur auf dem Weg zum Platz eine FFP2-Maske tragen, sondern auch auf dem Platz für die Dauer der Veranstaltung. Für das Stadttheater gilt die 2-G-plus-Regel, geboosterte Gäste brauchen keinen tagesaktuellen Test.

Ohne Zuschüsse ist Programm nicht machbar

„So ist die Sicherheit für alle Beteiligten am größten“, betont Wiese. Die Stadt Wunstorf schreibt außerdem vor, dass bei den Veranstaltungen eine Pause zum Lüften des Stadttheaters gemacht werden muss. Ohne Zuschüsse aus dem Programm „Neustart Kultur“ von Region und Bund sei das Programm für den Kulturring finanziell nicht zu stemmen. „Das wäre gar nicht machbar, wir versuchen, uns so durchzulavieren“, sagt Wiese.

Als nächstes steht beim Kulturring am Dienstag, 1. Februar, um 20 Uhr unter dem Titel „The Kraut“ ein Marlene-Dietrich-Abend von Dirk Heidicke auf dem Programm. Dabei hören die Zuschauer nicht nur die großen Hits. Alleine in ihren vier Wänden gibt die faszinierende, jedoch gealterte Grande Dame ihren Liedern einen ganz intimen Ton. Der erlaubt einen Blick hinter die Fassade eines Weltstars und rückt seine menschliche Seite in den Vordergrund. Es handelt sich um eine Produktion des Theaters für Niedersachsen Hildesheim.

Der Geschäftsführer des Kunstvereins Wunstorf (rechts mit Künstler Patrick Fauck und der Vorsitzenden Karin Ellert) freut sich schon auf den Neujahrsempfang. Quelle: Kunstverein Wunstorf

Die im Stadttheater geltenden Regeln betreffen auch den Neujahrsempfang des Kunstvereins am Freitag, 21. Januar, mit Einlass ab 18 Uhr in das Stadttheater. Auf dem Programm stehen der Film „Der vergessene Schatz“ des Berliner Dokumentarfilmers Tom Ehrhardt über nonkonforme Kunst in der DDR sowie ein Konzert mit der brasilianischen Sängerin Marcia Bittencourt und ihrer Band. Für den Besuch des Empfangs ist eine Anmeldung mit Namen, Anschrift und Telefonnummer bei Geschäftsführer Ingolf Heinemann per E-Mail an ingolf.heinemann@gmx.de oder unter Telefon (0176) 50505291 erforderlich.

Kunstverein Wunstorf organisiert Frühjahrsausstellung

Beim Kunstverein steht als nächstes die Frühjahrsausstellung auf dem Programm. Birgit Wemhoyer aus Hannover zeigt unter dem Titel „Bic Pictures“ fotografische Arbeiten. Eröffnung der Schau ist am Sonntag, 20. März, um 11.15 Uhr in der Abtei. Die Ausstellung ist bis Sonntag, 10. April, zu sehen. Geöffnet ist täglich von 15 bis 18 Uhr, sonntags von 11 bis 18 Uhr. Welche Vorschriften dann im Hinblick auf Corona gelten, regelt die Allgemeinverfügung für Ausstellungen.

Das Forum Stadtkirche konnte im vorigen Jahr die Ausstellung „Kunst im Turm“ organisieren. Die Kunst hing aber an den Wänden der Stadtkirche, weil der Turm noch immer gesperrt ist. Künstlerin Annette Wendt stellte ihr Projekt „Schatzsucher*innen“ vor, das für 2022 gemeinsam mit Wunstorfern und Wunstorferinnen vorgesehen ist. Anlass ist das 1150-jährige Bestehen von Stadt und Stift im Vorjahr.

Laienspieler bleiben optimistisch

Die Laienspielgruppe Großenheidorn bleibt optimistisch, dass sie zu Ostern endlich ihr Stück „Miss Sophies Erbe“ aufführen kann – zwei Jahre später als eigentlich geplant. „Wir sind bis unter die Zehenspitzen motiviert. Jetzt wird schon wieder seit September unter Corona-Bedingungen geprobt“, berichtet Jürgen Ulrich. Das heißt, dass alle geimpft sind und sich vor jeder Probe auch noch testen. Die Gruppe freut sich darüber, dass bisher niemand das Ensemble verlassen hat und sogar neue Mitglieder dazu gekommen sind.

Schon im Herbst 2019 hat die Laienspielgruppe Großenheidorn begonnen, für „Miss Sophies Erbe“ zu proben. Quelle: Sven Sokoll (Archiv)

Die vor zwei Jahren gekauften Eintrittskarten bleiben eigentlich gültig. „Viele unsere Gästen haben aber signalisiert, den Wert als Spende anzusehen und neue Karten zu erwerben. Das macht uns sehr glücklich“, berichtet Ulrich. Außerdem habe das Ensemble auch dank vielfältiger Unterstützung seine Kosten minimiert, viele Mitwirkende hätten außer eigenem Engagement auch privates Geld eingebracht.

Von Anke Lütjens und Sven Sokoll