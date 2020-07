Wunstorf

Ein Wunstorfer hat am Donnerstag zwischen 7.45 und 8 Uhr beim Brötchenholen seine Geldbörse an der Barnestraße oder der Straße Am Hasenpfahl verloren. Jemand hat sie tatsächlich gefunden und bei der Polizeiwache abgegeben. Der Eigentümer sagt aber, dass darin ein größerer Geldbetrag fehlt.

Weil die Polizisten die Daten des Finders nicht notiert haben, hoffen sie jetzt, dass Zeugen dazu vielleicht etwas beobachtet haben und sich unter Telefon (05031) 9530115 bei ihr melden.

Von Sven Sokoll