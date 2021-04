Luthe

Der Moorkamp in Luthe soll neu ausgebaut werden. Ein entsprechendes Konzept der Verwaltung hat der Ortsrat beschlossen, mit leichten Korrekturen. Während sich Anlieger gewünscht hatten, den Wendehammer mit weiteren Parkmöglichkeiten zu versehen, will der Ortsrat bei dem Vorschlag der Verwaltung bleiben, dort nur einen zentralen Baum aufzustellen. Einen weiteren Baum haben die Mitglieder gestrichen, dafür die Parkmöglichkeiten in der verkehrsberuhigten Straße nachgearbeitet.

Ortsratsfrau und Anwohnerin Gabriele Schmitz (CDU) bezeichnete die neue Kanalisation, die wichtigster Anlass des Umbaus ist, als durchaus sinnvoll. Mit dem bisherigen veralteten Mischwassersystem seien schon mehrmals Keller überflutet worden. Allerdings wünschten sich mehrere Ortsratsmitglieder, dass die Anlieger wieder enger in den Planungsprozess eingebunden werden sollten. Als sie noch Straßenausbaubeiträge zahlen mussten, waren Versammlungen üblich. Diese können derzeit allerdings auch coronabedingt nicht stattfinden.

Von Sven Sokoll