Wunstorf

Ich muss schon etwa schmunzeln, als in der Feuerwache Wunstorf tatsächlich zwei große Mettberge auf der Tafel stehen. Als ich in der Bestätigung für meinen Tag bei der Feuerwehr gelesen hatte, dass ein gemeinsames Frühstück der Start sein würde, hatte sich die „Feuerwehrmarmelade“ schon vor meinem inneren Auge abgezeichnet. Doch die nächsten Stunden bei einer Schulung zu Verkehrsunfällen belegen dann durchaus, dass genug Energie in den Körpern der Freiwilligen nicht schaden kann.

Um 8 Uhr trifft sich ein Dutzend von Ausbildern und Feuerwehrleuten. Das war mir für einen Sonnabend eigentlich ziemlich früh, doch wenn man bedenkt, dass meine Mitstreiter für die echten Einsätze regelmäßig auch nachts aus den Betten müssen, behalte ich das mal lieber für mich.

Denis Kimpel (von links) zeigt Cordula Scheunpflug und Kai Stricks das System für Spreizer auf einem Hilfesleistungswagen. Quelle: Sven Sokoll

Nachdem die Runde beim Frühstück animiert von den jüngsten Einsatzberichten auch die weit verbreiteten gefährlichen Fahrstile auf den Autobahnen beklagt hat, gehen wir in die andere Hälfte des Gemeinschaftssaals und steigen in die Themen ein. „Technische Hilfe wird als Aufgabe für uns immer wichtiger“, sagt Benjamin Heidorn, das ist ein Anlass für das Tagesprogramm. Im vergangenen Jahr hat die Feuerwehr dafür auch ein neues Fahrzeug bekommen.

Niemand soll den Helden spielen

In seinem Vortrag spricht Heidorn darüber, wie die Feuerwehr-Helfer sich an der Unfallstelle räumlich und personell aufteilen müssen. Eine Schlüsselfigur ist der „innere Retter“, der sich gemeinsam mit dem medizinischen Rettungsdienst direkt um die Fahrzeuginsassen kümmert. Genauso wichtige Rädchen im Getriebe sind aber auch die, die die notwendigen Geräte griffbereit positionieren und die Einsatzstelle absichern. Auf stark befahrenen Straßen sollte gelten: „Hinten sollten wir immer möglichst ein großes, älteres Fahrzeug zur Absicherung stellen. Und es darf uns nicht stören, wenn unseretwegen der Bus eine Verspätung bekommt“, sagt Heidorn.

Zur Galerie Kurz vor dem Tag der offenen Tür hat Redakteur Sven Sokoll einen Übungsdienst bei der Feuerwehr Wunstorf mitgemacht.

Die eigene Sicherheit der Freiwilligen spielt an diesem Tag immer eine große Rolle, auch wegen des belastenden Anblicks schwer verletzter Menschen. „Man muss nicht den Helden spielen“, sagt Heidorn und empfiehlt, im Gespräch mit anderen schwierige Eindrücke zu verarbeiten. Berufsfeuerwehrmann Alexander Bock ergänzt später, dass noch unerfahrene Feuerwehrleute in solchen Situationen nicht in der ersten Reihe stehen sollten. „Man muss auch einsehen, wenn man abgelöst wird, weil die eigenen Kräfte schwinden“, betont er.

Eine Stunde bis zum Krankenhaus

Das Ziel ist in der Regel, den Patienten schnell, aber schonend ins Krankenhaus zu bringen. Dazu stellt Bock das Konzept der „Golden Hour of Shock“ vor, nach der die Notaufnahme nach einer Stunde erreicht werden sollte. Denis Kimpel geht die Palette von Geräten durch, die die Feuerwehrleute bei Unfällen nutzen können, während Dominik Geerts berichtet, welche besonderen Herausforderungen Elektroautos für die Retter haben.

Ein Dach wird aufgesägt. Quelle: Sven Sokoll

Nachdem wir uns dann die Ausrüstung in den beiden Hilfeleistungsfahrzeugen und dem Gerätewagen angesehen haben, essen wir Chili con Carne, gekocht bei der Klein Heidorner Feuerwehr. Plötzlich piept es rund um mich herum – es ist 12 Uhr, die Melder bekommen nur einen Probealarm. Nach dem Essen versorgt Gerätewart Kimpel mich mit Schutzkleidung aus der Kleiderkammer. Wir gehen nach draußen, wo drei ausgemusterte Autos uns als Übungsobjekte dienen sollen.

Wir stabilisieren ein Auto

Wir teilen uns auf, und ich fange an einem schwarzen Opel Corsa an, wo Benjamin Heidorn uns einen Einsatz an einem Opel Corsa üben lässt. Das Szenario: Der Wagen liegt auf der Seite oder auf dem Dach, und wir sollen die Puppe Ruth vom Fahrersitz befreien. Zuerst muss der Corsa gesichert werden, dazu dient unter anderem ein neues Stecksystem namens Paratech, das die Feuerwehrleute als große Erleichterung betrachten. Ich baue eines ab, was wirklich einfach geht. Zwei Löcher, die ich in die Seite des Autos bohre, sollen der Stütze Halt geben, wo dieser fehlt.

Von einer Plattform aus kann Ruth aus dem gesicherten Auto jetzt durch die geöffnete Beifahrertür befreit werden. Als das Auto später auf dem Dach liegt, krabbelt Dominik Geerts durch den Kofferraum, um an die Puppe zu gelangen. Nachdem er Hindernisse wie Kopfstützen beseitigt hat, helfe ich mit, die Puppe vorsichtig auf das stabilisierende Spineboard zu ziehen und dann wegzutragen. Danach machen wir das dann auch noch mit Geerts. In diesem Fall war kein schweres Gerät notwendig, um zu den Patienten zu gelangen.

Die Sprengung von Airbags sollen einen Eindruck für ihre Gefahr geben. Quelle: Sven Sokoll

Retter müssen auf Airbags aufpassen

Ein wichtiger Risikofaktor für Helfer und Patienten sind heute Airbags im Auto, die beim Unfall noch nicht ausgelöst worden sind. „Eigentlich sollte in jedem Auto eine Karte dazu sein, wo sie sich befinden“, sagt Heidorn. Bisher ist das noch kein Standard, doch die Helfer können sich das auf Fahrzeugkarten für jeden Typ anzeigen lassen. Wie wichtig das Thema ist, zeigen Explosionen mit Fernzünder, die wir uns aus sicherem Abstand ansehen. Sie hinterlassen für eine Weile auch einen starken Geruch in der Luft. In Unfallautos kann den Airbags dann mit Abdeckungen diese Wucht genommen werden.

Mit Denis Kimpel gehen wir schließlich durch, wie die Helfer zu den Verletzten gelangen können, wenn sie den Weg nur mit Geräten frei machen können. „Dabei gibt es viele kleine Werkzeuge, mit denen man schon eine ganze Menge bewegen kann“, sagt er. Wir versuchen, in den zweiten Corsa zu gelangen. An den Stellen mit einfachem Glas sorgt ein Federkörner dafür, dass auf einen Knopfdruck alles zerspringt. Weil die Scherben niemanden gefährden sollen, helfe ich dabei, den Rest vom Rand zu lösen.

Tür ab auf Knopfdruck

Dann üben wir aber mit schwererem Gerät. Ich bekomme einen hydraulischen Spreizer in die Hand. Damit drücke ich erst den vorderen Kotflügel so zusammen, dass ein größerer Spalt vor der Beifahrertür entsteht. Ich muss zwar zweimal neu ansetzen und komme auch bald ins Schwitzen, doch es ist schon faszinierend, welche Kräfte sich da entwickeln –immerhin mehr als 40 Tonnen. Im nächsten Schritt habe ich die Tür dann bald ganz vom Auto abgehebelt.

Nach einigen ernsten Momenten am Vormittag steht bei den praktischen Übungen eher der Spaß an der Technik im Vordergrund. Doch den Hintergrund darf man natürlich nie vergessen. Wer das Gelernte einsetzt, um Menschen aus ihren Autos zu befreien, wird das wohl aber auch sicher nicht mehr tun.

Feuerwehr bietet ganze Blaulichtmeile auf In ihrer Veranstaltungsreihe zum 125-jährigen Bestehen will die Ortsfeuerwehr Wunstorf am Sonnabend, 31. August, ihre Türen öffnen. Die Besucher können an der Barnestraße nicht nur die Helfer und ihre Ausrüstung kennenlernen, sondern sollen sich nach Möglichkeit auch den Aktiven, der Kinder- und Jugendfeuerwehr oder zumindest dem Förderverein anschließen – das hoffen die Organisatoren. Zwischen 11 und 17 Uhr können die Besucher sich alles ansehen und mit den Feuerwehrleuten ins Gespräch kommen. Führungen durch die Feuerwache einschließlich Umkleideräumen und Fahrzeughalle beginnen um 11.30, 13 und 16.30 Uhr. Die Kinder- und Jugendfeuerwehr stellt sich ab 12 Uhr auch mit einer Vorführung vor. Vorführungen: Unfall und Brand werden simuliert Die Einsatzabteilung wird um 13.30 und 16.30 Uhr bei einem simulierten Unfall und einem Brand zeigen, wie sie vorgeht. Auch wenn die Feuerwehr sonst mit Gaffern ihre Probleme hat, ist an dem Tag das Zuschauen natürlich ausdrücklich erwünscht. Die Feuerwehr verkauft Lose für eine Tombola, deren Preise gegen 14 Uhr verlost werden sollen. Auch die Feuerwehr selbst hofft auf einen Neuzugang und will sich einen Defibrillator zur Wiederbelebung anschaffen. Um Geld dafür einzunehmen, verkauft der Verein Aktion Lebenretter Armbänder. Auch Essen und Getränke werden zu haben sein. Neben der Feuerwehr werden auch die Polizei, die Johanniter, die DLRG, und die Fliegerhorstfeuerwehr beim Tag der offenen Tür dabei sein. Als Besonderheiten können die Besucher so auch ein Flugfeldlöschfahrzeug und das Hovercraft der Feuerwehr Steinhude ansehen. Das Brandschutzmobil der Versicherung VGH wird einige Brandversuche demonstrieren. Die Feuerwehr ist außerdem auf den Typisierungsaufruf für die an Blutkrebs erkrankte Michelle aus Rethen gestoßen und will der Norddeutschen Knochenmark- und Stammzellenkartei deshalb die Möglichkeit geben, potenzielle Stammzellenspender zu finden. Um sie zu ermitteln, reicht ein Wangenabstrich mit einem Wattestäbchen bei den Besuchern, die dazu bereit sind. Das haben wir bisher über die 125 Jahre berichtet: Feuerwehr feiert ihr 125-jähriges Bestehen

Von Sven Sokoll