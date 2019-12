Wunstorf

Die Menschenrechte auf Leinwand, eine Installation mit Vögeln, die nicht fliegen können, eine Frau mit verbundenen Augen und einem Strick um den Hals, die ein Kind gebärt: Das und mehr zeigen die Werke in der Ausstellung „getragen – tragen – ertragen“. Diese ist noch bis Dienstag, 3. Dezember, in der Abtei, Wasserzucht 1, zu sehen. Acht Künstlerinnen haben sich in ihren Werken intensiv und eindrucksvoll mit den Menschenrechten und der Gleichberechtigung von Mädchen und Frauen auseinandergesetzt.

Ausstellung soll wandern

Anlass für die Ausstellung war der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt hat die Schau eröffnet, die Kunsthistorikerin Jutta Grätz führte in die Ausstellung ein. Initiatorin der Ausstellung ist Sabine Thatje-Körber aus Garbsen. Ihr Ziel ist, dass die Ausstellung wächst, durch ganz Deutschland und vielleicht sogar ins Ausland wandert, und dass Künstlerinnen aus der jeweiligen Region sich anschließen.

Acht Künstlerinnen beteiligt

An der Schau haben sich Alia Hissi aus Syrien, die Kurdin Sherin Dawoud aus dem Irak, Assunta Verrone aus Italien, Kelyne Reis aus Brasilien sowie Holle Voss, Marion Kerns-Röbbert, Petra Freese und Thatje-Körber aus Deutschland beteiligt. In ihren Werken und Installationen haben sie sich mit physischer, psychischer und sexueller Gewalt gegen Frauen sowie mit Unfreiheit und fehlender Gleichberechtigung auseinandergesetzt.

Aus unterschiedlichen Blickwinkeln und mit unterschiedlichen Techniken haben die Künstlerinnen die Lebensumstände betrachtet, in denen immer noch viele Frauen leben – und leben müssen.

Bilder erzählen Geschichten

Hissi und Dawoud sprechen die Unterdrückung und Gewalt an Frauen durch Traditionen, religiöse Zwänge und politischen Willen an. Eigene Sexualität wird tabuisiert und bestraft. Voss beschreibt in „Hoffnung für Aleppo“ die Freiheit, die Frauen im Tanz fühlen, auch im Krieg. Sie tanzen auf dünnem Boden. Reis bildet eine Gebärmutter ab und fragt nach der Mitverantwortlichkeit der Mutter für ihren Sohn.

Thatje-Körber zeigt unter anderem ein liegendes Mädchen, auf dessen Brust Füße stehen. Das steht für die Verletzungen, die Frauen erfahren. Freese bricht in einer ihrer Lithografien die Idylle von Mutter und Kind mit einem Gedicht. Kerns-Röbbert hat fiktive Tagebücher einer arabischen Menschenrechtsaktivistin entworfen.

Holle Voss bannt die Menschenrechte auf ihr Werk. Quelle: Anke Lütjens

Dozentin hält einen Vortrag

„Ein internationaler Vertrag für Frauen in Wunstorf – wozu?“ lautet der Titel eines Vortrags, den Antje Gothe am Montag, 2. Dezember, um 17.30 Uhr in der Abtei hält. Die freie Dozentin für politische Bildung beleuchtet darin die wichtigsten Punkte der UN-Frauenrechtskonvention. Der Schwerpunkt liegt darauf, was man damit vor Ort anfangen kann. Die Teilnahme ist kostenlos. Bereits um 17 Uhr gibt es eine Führung durch die Ausstellung.

Die Ausstellung ist täglich von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Führungen gibt es jeweils um 15 Uhr.

Von Anke Lütjens