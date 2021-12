Steinhude

Am Sonnabend, 25. Dezember, eröffnet in der Kunstscheune an der Meerstraße eine neue Ausstellung unter dem Titel „Bunter Start“. Von 14 bis 18 Uhr sind farbenfrohe Werke von Jenny Mülders zu sehen. Die Künstlerin wohnt seit einem Jahr am Steinhuder Meer. „Ich erfreue mich täglich an der inspirierenden Landschaft“, sagt sie.

Lesen Sie auch Kunstschule Wunstorf setzt sich für Kulturnetzwerk ein

Aufgewachsen ist Mülders in Nettetal am Niederrhein im Westen von Nordrhein-Westfalen. Laut ihrem Flyer hat die Malerei sie seit ihrer Kindheit begleitet. Die Ausstellung ist Mülders erste in Steinhude. Die Eindrücke während ihrer Reise nach Australien und Neuseeland haben die Künstlerin zu neuen Maltechniken und Farbgebungen angeregt.

Schau endet am 23. Januar

Zu der Ausstellung laden der Verkehrsverein Steinhude und die Steinhuder Meer Tourismus GmbH ein. Die Schau ist bis Sonntag, 23. Januar, in der Kunstscheune zu sehen. Geöffnet ist sonnabends und sonntags von 11 bis 18 Uhr sowie nach Vereinbarung unter Telefon (01 62) 1 07 24 03.

„Aufgrund der aktuellen Corona-Situation und der angeordneten Weihnachtsruhe lassen wir grundsätzlich nur geimpfte und genesene Personen in die Ausstellung und beschränken auf maximal zehn Personen im Ausstellungsraum. Die Kontaktnachverfolgung durch die Luca-App wird empfohlen“, teilt Organisatorin Martina Kottkamp mit.

Von Anke Lütjens