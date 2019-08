Wunstorf

Am Freitagnachmittag ist ein Audi-Fahrer auf dem Parkplatz bei Marktkauf an der Hagenburger Straße gegen einen Mülleimer gefahren. Wie die Polizei mitteilte, war der 62-Jährige betrunken. Sie ordnete eine Blutprobe an und nahm dem Mann den Führerschein ab. Den entstandenen Sachschaden am Mülleimer und dem Fahrzeug gibt die Polizei mit 900 Euro an.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Wunstorf lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Rita Nandy