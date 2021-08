Wunstorf

In der südlichen Hälfte der Wunstorfer Kernstadt ist am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr der Strom für drei Stunden ausgefallen. Auch die Straßenbeleuchtung war betroffen. Nach Angaben des Netzbetreibers Avacon war ein Leitungsdefekt offenbar in einer Trafostation am ZOB entstanden. Gegen 1.30 Uhr konnten die Techniker die gestörte Stelle im Netz zunächst über andere Leitungen überbrücken, sodass die Betroffenen wieder Strom hatten. Der eigentliche Defekt musste aber noch behoben werden.

Von Sven Sokoll