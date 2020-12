Wunstorf

Die Neustädter Straße (B 442) muss bis zur Kreuzung mit dem Frachtweg (K 334) erneuert werden. Dafür ist eine Sperrung in beiden Fahrtrichtungen von Dienstag, 8. Dezember, 6 Uhr, bis Freitag, 11. Dezember, 23.30 Uhr, in Höhe der Einmündung Senator-Meier-Straße notwendig. Der Frachtweg bleibt während der Bauarbeiten befahrbar. Die Umleitung führt westlich von der Kreuzung über den Frachtweg nach Klein Heidorn und dort über die Klein Heidorner Straße zur Neustädter Straße sowie in umgekehrter Richtung.

Straßenbauarbeiten können sich witterungsbedingt verschieben

Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr bittet Autofahrer, den betroffenen Bereich weiträumig zu umfahren. Zudem könnten sich die Straßenbauarbeiten witterungsbedingt verschieben.

Von Rita Nandy