Blumenau/Liethe

Ein BMW ist auf der K 333 zwischen Blumenau und Liethe am Mittwoch gegen 8.40 Uhr aus noch ungeklärten Gründen in Brand geraten. Als die Feuerwehr eintraf, hatten die Insassen das Auto aber schon verlassen. Der BMW stand komplett in Flammen – und die Löschfahrzeuge mussten im Pendelverkehr fahren, weil kein Hydrant vor Ort ist. Die Feuerwehrleute aus Blumenau und Luthe mussten Atemschutz anlegen und löschten mit Schaum. Die Straße war zeitweise voll gesperrt.

Von Sven Sokoll