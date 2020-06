Mesmerode

Geführte Spaziergänge zum Thema Kräuter und zur Gestaltung naturnaher Gärten können Besucher am Sonntag, 5. Juli, von 12 bis 18 Uhr im Natur-Erlebnisgarten in Mesmerode erleben. Aus Anlass des Natur-Erlebnistags öffnen Ursula Rücks und Friedhelm Selke ihren Garten an der Auhagener Straße 22. Dort gibt es viel zu entdecken, unter anderem wildbienenfreundliche Staudenbeete und Gehölze, einen Barfußweg um das Heilpflanzenbeet, Wildhecken, eine Kräuterspirale, eine Wildblumenwiese und vieles mehr. Zu der Aktion lädt der Bund für Umwelt und Naturschutz Niedersachsen ( BUND) ein.

Teilnehmer müssen sich anmelden

Die Rundgänge dauern rund 40 Minuten. Die Exkursionen finden innerhalb des BUND-Projekts „Wildbienen fliegen auf Niedersachsen“ statt. Der Kräuterspaziergang beginnt um 12, 14 und 16 Uhr. Um die „Gestaltung eines naturnahen Gartens“ geht es um 13, 15 und 17 Uhr. Teilnehmer werden gebeten, sich bis Freitag, 3. Juli, für die gewünschte Uhrzeit beim BUND Niedersachsen anzumelden. Das ist unter Telefon (05 11) 9 65 69 12 oder per Mail an wildbienen@nds.bund.net möglich. Besucher müssen einen Mund-Nasen-Schutz mitbringen.

Anzeige

Wildbienen sind gefährdete Art

Zu dem Projekt „Wildbienen fliegen auf Niedersachsen“ gibt es auch einen Fotowettbewerb. Diesen richtet der BUND gemeinsam mit den Kooperationspartnern Landesmuseum Hannover und dem Netzwerk Wildbienenschutz aus. Ziel ist es, die Öffentlichkeit für das Thema Wildbienen zu sensibilisieren und die Zahl der Artenkenner zu steigern. Denn seit Jahren geht die Zahl der Wildbienenarten nach Auskunft des BUND stetig zurück. Von den 360 Arten, die in Niedersachsen zu Hause sind, ist mehr als die Hälfte in ihrem Bestand gefährdet.

Weitere HAZ+ Artikel

Ein wesentlicher Bestandteil des Projekts ist der landesweite Fotowettbewerb, der von der Bingo Umweltstiftung gefördert wird. Mit Exkursionen, Vorträgen und Bestimmungskursen können Interessierte außerdem mehr über die Insekten und ihren Lebensraum erfahren.

Von Anke Lütjens