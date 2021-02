Wunstorf

Durch den Schnee auf den Feldern lassen sich viele Tiere wegen des Farbkontrasts besser erkennen. Die Ortsgruppe des BUND ruft deshalb alle Vogelfreunde dazu auf, Rebhühner zu melden. In den letzten Monaten haben die Naturschützer schon viele dieser Vögel gesichtet. Sie kartieren die Rebhühner im Wunstorfer Stadtgebiet seit drei Jahren systematisch, bisher allerdings vor allem anhand ihrer Rufe.

Vögel stehen auf Roter Liste

Rebhühner sind Feldvögel, deren Bestand in den vergangenen Jahren deutlich geschrumpft ist. In Niedersachsen stehen sie auf der Roten Liste und gelten als stark gefährdet. In Wunstorf gibt es aber noch relativ viele Rebhühner, und sie pflanzen sich auch gut fort. An verschiedenen Stellen in der Feldmark sind Familien mit bis zu zehn Vögeln gesichtet worden. Ohne Schneekulisse sind sie aufgrund ihrer braunen Farbe aber nur schwer zu sehen, wenn sie nicht gerade auffliegen.

Anzeige

Wer jetzt bei den optisch günstigen Voraussetzungen Rebhühner sieht, sollte dem BUND-Ortsgruppensprecher Frank Hessing unter Telefon (0 50 31) 95 90 03 mitteilen, wie viele es waren und wo die Vögel sich befunden haben. „Die Rebhühner sollten aber nicht gestört werden“, betont Hessing. Der BUND hofft, in einigen Monaten alle landwirtschaftlichen Flächen in Wunstorf mit Rebhühnern kartiert zu haben.

Von Sven Sokoll