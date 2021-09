Bokeloh

Für weit mehr als 100 Jahre war die Dorfbäckerei eine feste Größe in Bokeloh. Nun verabschieden sich Bäckermeister Horst Weber (67) und seine Frau Ilona in den Ruhestand – damit endet auch die Ära der Backstube an der Steinhuder Straße, die über vier Generationen in Familienhand war.

Als Horst Weber in den Siebzigerjahren die Ausbildung im Betrieb seines Großvaters Heinrich Blanke begann, gab es noch drei Bäckereien im Ort: Neben Blankes Geschäft verkaufte auch die Bäckerei Schädlich Brötchen, außerdem das Café Barbara. Nach Horst Webers Ausbildung und einigen Gesellenjahren habe die Familie die Bäckerei von 1977 bis 1987 verpachtet, während der damalige Junior Lebensmitteltechnologie studierte.

Weber übernimmt trotz „Bäckerasthma“

Schließlich übernahm er wieder, obwohl ihn eine Mehlallergie plagte: „Das nennt man auch Bäckerasthma, aber es gibt inzwischen gute Medikamente dagegen“, sagt Weber. Mit traditionellen Rezepten und Zubereitungsmethoden sei er immer gut gefahren, sagt der Bäcker, der um die eigene Person nicht viel Aufhebens macht. „Jeder Bäcker macht gern Brot und Brötchen“, sagt Weber, da stimmten Rohstoffeinsatz und Ertrag. Auch Plunder, Platten- und Blechkuchen zählten zum Repertoire, „hin und wieder auch mal eine Hochzeitstorte“. Ob er die selbst verziert habe? „Klar, wer soll es denn sonst machen?“

Ehefrau hilft im Geschäft aus

Mitarbeiter und Aushilfen seien relativ gut zu finden gewesen, wichtige Stütze im Geschäft war Ehefrau Ilona Weber, die sich neben ihrem Hauptberuf als Juristin auch um den Verkauf kümmerte. Nur an Auszubildenden habe es zuletzt gemangelt, berichtet Weber. Täglicher Arbeitsbeginn sei um 2 Uhr nachts gewesen, sonnabends schon um Mitternacht, berichtet Weber – das werde er im Ruhestand sicher nicht vermissen. Nur am letzten Arbeitstag Ende August, da habe ihn ab und zu ein eigenartiges Gefühl beschlichen. „Bei vielen Arbeitsschritten hab ich dann gedacht: Das machst Du jetzt zum letzten Mal.“

Im alten Haus soll Wohnraum entstehen

Nun ist die Familie dabei, die Backstube auszuräumen, die Gerätschaften sind inseriert, beispielsweise 85 Backbleche und eine große Teigrührmaschine. Beide Söhne haben Maschinenbau studiert, „was vernünftiges gelernt“, wie Weber es mit einem Lächeln formuliert. Das dreiteilige Haus an der Steinhuder Straße werde wohl komplett saniert und umgebaut: „Die jungen Leute wollen Wohnraum schaffen“, sagt Horst Weber, „aber die Pläne sind noch nicht fertig.“

Ortsrat zeigt Wertschätzung

Gisela Thisius (von links) dankt Horst Weber und Ilona Weber, die ihr Enkelkind auf dem Arm trägt. Quelle: privat

Trotzdem: „Verhungern wird hier keiner“, ist sich Weber sicher. Der nahe Dorfladen bietet Backwaren an, und die Steinhuder Bäckerei Pesalla betreibt eine Filiale in Bokeloh. Dennoch sei die Geschäftsaufgabe schon ein Verlust für den Ort, findet die stellvertretende Ortsbürgermeisterin Gisela Thisius. Im Namen des Ortsrates brachte sie ein Abschiedsgeschenk vorbei: „Der Ortsrat bedankt sich beim Ehepaar Weber dafür, dass sie viele Jahre den Ort mit ihren Backwaren versorgt haben und wünscht ihnen für ihren Ruhestand alles Gute, viel Zeit für schöne Dinge und immer beste Gesundheit“, sagt sie.

Von Kathrin Götze