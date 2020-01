Wunstorf

Die Bäderbetriebe Wunstorf bietet nach dem Jahreswechsel freie Plätze in zwei Aqua-Jogging-Kursen im Hallenbad Wunstorf Elements, Rudolf-Harbig-Straße, an. Beide umfassen acht Einheiten, die jeweils 45 Minuten dauern. Der erste Kurs beginnt am Dienstag, 7. Januar, um 19.30 Uhr. Der letzte Termin ist der 25. Februar.

Zum zweiten Kurs treffen die Teilnehmer sich Donnerstags um 18.30 Uhr, und zwar vom 9. Januar an. Der Kurs endet dann am 27. Februar.

Anmeldung ist online möglich

Die Teilnahmegebühr von 80,80 Euro umfasst auch den Eintritt. Weitere Informationen geben die Bäderbetriebe auf ihrer Internetseite www.wunstorf-elements.de, wo neuerdings auch die Anmeldung zu den Kursen möglich ist. Dort können auch Gutscheine für Angebote der Bäderbetriebe gekauft werden.

Von Sven Sokoll