Die Regionsverwaltung will die Planungen für den Bau eines Fahrradparkhauses am Bahnhof schnell voranbringen und mit dem Projekt möglichst noch in diesem Jahr beginnen. Einen entsprechenden Vorschlag hat sie den politischen Gremien der Region gemacht. Damit sollen Radfahrer schon bald eine neue Möglichkeit bekommen, ihre Räder sicher abzustellen. Die Mehrheitsgruppe im Wunstorfer Rat hatte im vergangenen Jahr eine solche Garage in einem Antrag vorgeschlagen.

Obwohl in den letzter Zeit immer neue Räume für Fahrrader geschaffen wurden, fehlen weiterhin Plätze am Bahnhof. Das führt dazu, dass in der Umgebung wild geparkt wird. Um weitere Anlagen der bisherigen Art aufzustellen, fehlt der Platz. Deshalb soll nun ein mehretagiges Parkhaus Fortschritte bringen.

Nur wenig Platz ist notwendig

Es braucht nicht viel Grundfläche, und die Räder sind dort gut vor Diebstahl und Beschädigungen geschützt. Damit können auch mehr Pendler es wagen, mit vergleichsweise teuren E-Bikes zum Bahnhof zu kommen. Das ist auch aus Sicht der Region Hannover ein sinnvoller Weg, die Zahl der Fahrradpendler zu erhöhen. Ihre Verwaltung stellt sich vor, dass die regelmäßigen Nutzer mit einem digitalen Zugangssystem ihre Räder im Parkhaus unterbringen können. Es spontan zu nutzen soll aber auch möglich sein.

Ein Bikesafe wie dieser könnte am Wunstorfer Bahnhof installiert werden. Quelle: Firma Otto Wöhr

Die Regionsverwaltung hat derzeit einen Parkhaus-Typ im Blick, mit dem sich in einer Doppelanlage 240 Fahrräder unterbringen lassen können. Dafür entstünden der Region Kosten in Höhe von 1,5 Millionen Euro. Um Zuschüsse will sie sich aber beim Bundesumweltministerium und beim Land bemühen.

Stadt hat geeignete Fläche

Nach den Erkenntnissen der Planer sind derzeit Anlagen von zwei Herstellern auf dem Markt. Sie weiß von einigen bereits funktionsfähigen Anlagen in Süddeutschland, und zwar in Rutesheim, Offenburg und Ravensburg. „Mit diesem Projekt würde deshalb ein Leuchtturm entstehen, wie es ihn in Norddeutschland bisher nicht gibt“, heißt es in der Vorlage der Region.

Das benötigte Grundstück hat die Stadt schon auf der Nordseite des Bahnhofs in ihrem Eigentum. Davon soll das Areal der bisherigen Motorradparkplätze in der Nähe eines Trafohäuschens genutzt werden. „Diese werden im Zuge des Baus dann verlegt, wohin steht jedoch noch nicht genau fest“, sagte die Stadtsprecherin Jasmin Behrens. Die Stadt begrüßt die Aktivitäten der Region, weil sie schon länger den Bedarf sieht, zusätzliche Plätze für Fahrräder zu schaffen. „Im Rahmen des Klimaschutzes ist der Stadt Wunstorf ein wichtiges Anliegen, den Pendelverkehr zum und vom Bahnhof mit Fahrrädern zu unterstützen“, betonte Behrens.

Wenn die Regionsversammlung am 24. September zustimmt, könnten die ersten Ausschreibungen bereits im Herbst beginnen. Bis Ende September kann auch noch der Förderantrag beim Bundesumweltministerium gestellt werden.

Von Sven Sokoll