Die Osthannoverschen Eisenbahnen bauen ihre Strecke zu Sigmundshall aus. Dafür muss die Stadt Wunstorf ab Montag, 22. März, den Bahnübergang am Nordrehr für Fußgänger und Radfahrer sperren. Anschließend beginnen die Arbeiten an der Sölterkreuzung.

Die Bauarbeiten am Bahnübergang an der Neustädter Straße beginnen am Montag, 22. März. Eine Woche später wird die Hauptstraße bis voraussichtlich 10. April für den Autoverkehr gesperrt. Quelle: Sven Sokoll (Archiv)