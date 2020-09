Wunstorf

Die Stadt will ein Programm der Deutschen Bahn nutzen, um am Wunstorfer Bahnhof bis zu 450 weitere Abstellmöglichkeiten für Fahrräder entstehen zu lassen. Schon seit Längerem fehlen solche Angebote. „Mit der B+R-Offensive ergibt sich die Möglichkeit, die Abstellsituation für Fahrräder deutlich zu verbessern“, schreibt die Stadtverwaltung in einer Vorlage. Über die konkreten Standorte hat sie sich vorläufig mit der Region Hannover verständigt.

Für die bestehenden abschließbaren Abstellanlagen am Bahnhof stehen 270 Interessierte auf einer Warteliste. Auf der Südseite müssen Fahrradpendler derzeit vier Jahre lang warten, bis sie zum Zuge kommen. An allen drei Zugängen sollen neue Anlagen nach dem Wunsch der Stadt diese Situation entschärfen.

Zwillingsturm ist schon beschlossen

Schon vor der Bahnoffensive hatten Stadt und Region sich verständigt, auf der Nordseite in Kürze einen innovativen Zwillingsfahrradturm zu errichten. Die nächsten Module, für die jetzt Geld aus dem Bahnprogramm fließen soll, sind nach drei unterschiedlichen Standardmodellen der Bahn gestaltet. Sie sollen möglichst überdacht sein, was in Wunstorf aber nicht überall möglich sein wird.

Auf der Südseite soll der Fördermittelantrag drei Standorte vorsehen. Auf den derzeitigen Kurzzeitparkplätzen für Autos sollen 72 Fahrradstellplätze in zwei Reihen übereinander entstehen, überdacht und ohne Schließsystem.

An der Südseite können statt der Kurzzeitparkplätze für Autos 72 Stellplätze für Fahrräder entstehen. Quelle: Sven Sokoll

An zwei weiteren Standorten sind insgesamt 96 Stellplätze für Fahrräder in abschließbaren Häuschen vorgesehen. Einer befindet sich auf der anderen Seite der vorhandenen Fahrradanlagen, der zweite auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Adolph-Brosang-Straße.

Hindenburgstraße bietet wenig Platz

Die Planer haben festgestellt, dass der Zugang an der Hindenburgstraße nur noch wenig Platz bietet, weitere Fahrradanlagen aufzustellen. Einen Standort haben sie aber doch gefunden. Auf der anderen Straßenseite als bisher, zu Beginn des asphaltierten Autoparkplatzes, ist Luft für 30 Fahrräder in einer Bügelanlage. Allerdings entfallen dafür dort zwei bis drei Autostellplätze, und der Standort lässt kein Dach zu.

Zu Beginn des asphaltierten Autoparkplatzes an der Hindenburgstraße sollen zwei weitere Reihen von Fahrradbügeln entstehen. Quelle: Sven Sokoll

Auf der Nordseite schlagen die Planer vor, eine vorhandene überdachte Anlage durch eine mit zwei Etagen zu ersetzen. So würden dort 288 Stellplätze neu entstehen. Damit ist dieses Projekt mit 156.000 Euro auch das teuerste.

Investition beträgt 370.000 Euro

Insgesamt würden in dem Programm so 450 zusätzliche Plätze für Fahrräder am Bahnhof entstehen, bei einer Investition von insgesamt 370.000 Euro. Davon wird aber nur ein kleiner Teil auf die Stadt zukommen. Das Bundesumweltministerium trägt 70 Prozent der Kosten, 30 Prozent verbleiben bei der Kommune. Allerdings will die Region Hannover in ihrem Bereich davon den größten Teil tragen, sodass Wunstorf nur 5 Prozent bezahlen muss. Das sind nach den derzeitigen Kostenschätzungen 18.500 Euro.

Weil die Region bisher noch keinen kompletten Überblick darüber hat, welche Projekte die anderen Städte planen, kann sie sich noch nicht festlegen, sich an allen Wunstorfer Teilprojekten entsprechen zu beteiligen. Im Herbst will sich die Regionsverwaltung deshalb noch einmal mit den interessierten Städten zusammensetzen und entscheiden, welche Projekte sie gemeinsam tatsächlich beantragen können.

Von Sven Sokoll