Wunstorf

Nach seinem erfolgreichen Sommerkonzert tritt das Psychiatrie-Bandprojekt Auf Reisen jetzt am Freitag, 9. August, schon zum vierten Mal in Akis Pub an der Hindenburgstraße 16 auf. Dabei wollen die Musiker ein Programm aus Rock und Pop mit Titeln von Rammstein, Guns’n’ Roses und Moody Blues präsentieren. In der Band spielen Mitarbeiter und Patienten gemeinsam.

Die Band Auf Reisen wird vom Klinikum unterstützt und besteht aus Felix Perle (E-Gitarre), Dieter Neuhäuser (Querflöte), Albrecht von Blanckenburg (Keyboard und Bass) sowie Georgios Kesmiris, der Geige und Bouzuki spielt. Für den Rhythmus sorgen Christian Kurtz am Schlagzeug, der neue Bassist Alex Pilawa und Erkab Argackiran (Percussion). Sabine Lukas und Jaime Nieke moderieren.

Der Eintritt zum Konzert ist frei.

Von Sven Sokoll