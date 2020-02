Wunstorf

Die Kneipe Küsters Hof wird zum Liverpooler Cavern Club: Die Band Earl Grey spielt dort am Sonnabend, 22. Februar, unter anderem Hits der Beatles. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Die Musiker sind dem Beat der Sechzigerjahre treu geblieben. Die Formation gründete sich als The Earls in Wunstorf und war in den Sechzigern in Tanzsälen und Clubs der Umgebung häufig zu hören und zu erleben.

Musik ist Teil des Lebensgefühls

„Diese Musik war und ist Teil eines Lebensgefühls. Sie gab uns eine eigene Stimme, richtete sich gegen jede Bevormundung – und viele Texte waren damals schon sehr politisch und thematisierten Ungerechtigkeit, Unterdrückung und Krieg“, sagte Walter Densow, Leadgitarrist der Band. „,My Generation‘ von The Who war so ein programmatischer Song – oder das später entstandene „Imagine“ von John Lennon, in dem es um nichts weniger als eine in Frieden geeinte Welt geht“, ergänzt Klaus Behling. Er ist Sänger und Gitarrist bei Earl Grey.

Bands setzen sich kritisch auseinander

Aber auch die Beatles, Kinks, Steppenwolf, Cream und viele andere setzten sich kritisch mit der Gesellschaft und der Politik auseinander – selbst in Love-Songs. Viele Stücke seien auch heute noch hoch aktuell, betonen die Mitglieder der Band. Seit 1966 ist viel passiert in der immer vielfältiger werdenden Musikszene. Earl Grey lebten den Geist der Sechzigerjahre weiter. „Das Repertoire wurde zwar ergänzt und die Besetzung mit einem Keyboarder erweitert – Stil und Spielfreude sind jedoch geblieben wie in den Sechzigern“, teilte der Veranstalter mit.

Der Eintritt ist frei, die Künstler spielen für eine Hutgage.

Von Anke Lütjens