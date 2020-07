Das Model Gisele Oppermann, bekannt aus „Germany’s Next Topmodel“ und dem „Dschungelcamp“, spielt die Hauptrolle im neuen Video der Band Eispilot aus Wunstorf – der dazugehörige Song heißt „Wann entdeckst du die Liebe“. Das Video kommt am Freitag, 17. Juli, auf Youtube heraus, am gleichen Tag tritt die Band in Steinhude auf.