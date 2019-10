Blumenau

Unter dem Motto „Rockt den KRuG“, das bedeutet Kultur-Raum-und-Gemeinschaft, organisiert die Initiative zur Rettung des Gasthauses Blumenau erstmals ein Konzert. Die Newcomerband Etage3 tritt am Sonnabend, 19. Oktober, um 19 Uhr im Schützenhaus, Am Blumengarten,auf. An diesem herbstlichen Abend soll es richtig gemütlich werden, versprechen die Veranstalter. Neben Etage3 möchte auch Sänger und Gitarrist Mario van Velsen den Abend mit gefühlvollen Liedern bereichern.

Die vierköpfige Band überzeugt nach Angaben der Organisatoren mit atmosphärischer, melancholischer Musik, die zum Nachdenken und Träumen einlädt. Einfühlsam und ehrlich präsentieren die Musiker Lieder mit deutschen Texten, die vom Leben geschrieben sind. Dabei verbinden sie große, weite Sounds und klare Strukturen. „Die tiefe, charismatische Stimme des Sängers und das Feingefühl der Musiker nehmen einen mit in die Etage3“, teilt die Initiative mit.

Die Musiker freuen sich über eine Spende in den Hut.

Von Anke Lütjens