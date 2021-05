Wunstorf

Der Umbau des Barneplatzes hat sich verzögert. Die Stadt hatte für den ersten Abschnitt schon zum Jahreswechsel den Auftrag erteilt, musste die Pläne jetzt aber noch einmal überarbeiten. Die Baufirma war allerdings ohnehin überlastet, spätestens im Juni soll es nach Angaben von Stadtsprecher Alexander Stockum jetzt aber losgehen.

Vor Arbeiten auf dem eigentlichen Platz soll eine neuer Parkplatz an der Ende der Straße An der Johanneskirche entstehen, um Parkmöglichkeiten zu ersetzen, die im weiteren Umbau wegfallen werden. Eigentlich sollten dort 21 Autos in zwei Reihen stehen können. Doch dann hat sich das baurechtliche Problem herausgestellt, dass die Autos auf zwei unterschiedlichen städtischen Grundstücken parken sollten, von denen auch nur eines für den öffentlichen Gebrauch gewidmet ist.

Ein Parkplatz ist weggefallen

„Die Planer haben deshalb die Anordnung noch einmal geändert, damit alle Stellplätze auf einem Grundstück unterkommen. Das bringt jetzt auch den Vorteil, dass sie im Kreis angeordnet und so besser zu erreichen sind“, sagte Stockum. Allerdings ist nun ein Parkplatz weggefallen. Der Verwaltungsausschuss hat der neuen Planung am 19. April bereits zugestimmt. Auch eine Fahrradgarage wird dort entstehen.

Der nächste von insgesamt fünf Abschnitten soll dann im Herbst beginnen, wenn die neuen Parkplätze fertig sind. Dann wird der eigentliche Platz neu gestaltet ebenso wie die Kanäle darunter. Die Ausschreibung dafür bereitet die Bauverwaltung gerade vor. Mit Kosten von einer Million Euro wird das der teuerste der Teilschritte. Insgesamt soll der Umbau vier Jahre dauern und 2,3 Millionen Euro kosten, wobei auch die Barnestraße dabei ein neues Gesicht bekommen wird.

Von Sven Sokoll