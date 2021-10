Wunstorf

Dank der Hilfe von Hobby-Bastler Marcel Birth kann das Kinder- und Jugendzentrum Der Bau-Hof das Lastenrad des CDU-Bürgermeisterkandidaten Martin Pavel jetzt doch in seinen Fuhrpark aufnehmen. Pavel hatte das eigentlich schon abgeschrieben, nachdem das Rad in der Nacht der Bundestagswahl am 26. September vor der Stadtkirche Vandalismus zum Opfer gefallen ist. Doch dann erklärte sich Birth bereit, das Rad in seiner Fahrradwerkstatt für gemeinnützige Zwecke aufzuarbeiten.

„Ich hätte aber nicht gedacht, dass es so stark beschädigt ist“, sagte Birth. Neben einem verbogenen Lenkgestänge musste er auch Reifen, Schaltung, Bremse und Licht reparieren und einen fehlenden Sattel ersetzen. Dafür brauchte er Material in Höhe von rund 100 Euro, für das er frühere gespendete Gutscheine verwenden konnte. Pavel bedankte sich bei ihm mit einem Restaurantgutschein. „Leider gibt es nach wie vor keine Hinweise, wer das Rad so zerstört hat“, sagte der CDU-Vorsitzende.

So hatte das Lastenrad nach der Tat ausgesehen. Quelle: privat (Archiv)

Bau-Hof hat Bedarf

Beim Kinder- und Jugendzentrum ist die Freude auf jeden Fall groß, dass es mit der Übergabe am Sonntag doch noch geklappt hat. „Wir habe derzeit sieben Freiwilligendienstleistende oder Praktikanten, von denen nur einer einen Führerschein hat“, berichtete Leiterin Dani Marchthaler. In Wunstorf lasse sich aber auch mit dem Fahrrad viel besorgen, wobei der Neuzugang jetzt eine gute Hilfe ist.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Birth plant Laufradrennen

Birth bereitet derzeit unterdessen auch ein Laufradrennen für Kinder vor. „Es wird aber wohl erst im nächsten Frühjahr etwas, weil auch noch Versicherungsfragen zu klären sind“, berichtete er. Auf einen Facebookaufruf haben sich aber schon viele Unterstützer gemeldet, die sich am Beiprogramm bei Altens Ruh beteiligen wollen. Die Strecke steht aber noch nicht fest.

Von Sven Sokoll