„Schau mal, was ich kann“ – das ist das Thema der fünften Ferienthemenwoche im Kinder- und Jugendzentrum Der Bau-Hof. Seit Montag sind 50 Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren auf dem weitläufigen Gelände aktiv, 19 davon mit Migrations- und Flüchtlingshintergrund. Für diese integrative Arbeit erhält die Einrichtung eine Förderung von der Region Hannover sowie der Lotto-Sport-Stiftung. 15 Betreuer kümmern sich um die Kinder, davon sind neun ehrenamtliche Jugendgruppenleiter. Sie arbeiten wegen Corona nur in Kleingruppen.

Nach Corona wollen sich die Kinder austoben

„Nach Corona geben wir jetzt Vollgas“, sagt Dani Marchthaler, Leiterin des Bau-Hofs. Sie hat festgestellt, dass die Kinder einen enormen Drang haben, Ideen zu entwickeln, ihre Freiräume und ihre Kreativität auszuleben. Dazu haben die Kinder täglich von 9 bis 17 Uhr in sieben Workshops die Möglichkeiten. Nach dem Morgenkreis im Freien können sie sich für ein Thema entscheiden. Nach dem Mittagessen wird gewechselt. Die Angebote variieren. Es wird nie langweilig. Die Ergebnisse werden am Freitag, 7. August, von 14 bis 16 Uhr den Familien der Kinder präsentiert.

Zur Galerie Schmieden, klettern, mit Feuer und Tieren umgehen: Das alles und mehr erleben 50 Kinder in der Ferienthemenwoche im Kinder- und Jugendzentrum Der Bau-Hof in Wunstorf. Nach Corona ist Power angesagt.

Bei den Angeboten geht es auch darum, sich zu überwinden und neue Fähigkeiten zu entwickeln wie beispielsweise beim Umgang mit Feuer. „Wir schmieden, schnitzen, sägen und machen Feuer mit dem Feuerstein“, erzählt der siebenjährige Lukas enthusiastisch. Noah (8) schmiedet aus einem Nagel eine Schnecke. Jonas (7) baut ein Floß aus Weidenzweigen. Um Feuer geht es auch in der Schmuckwerkstatt. Dort stellen die Kinder Glasperlen mithilfe eines Brenners her. „Angst habe ich nicht, aber Respekt schon“, sagt Este (10).

Arbeit mit Pferden stärkt die Persönlichkeit

Auf dem Reitplatz ist Bodenarbeit mit den Pferden angesagt. Die Kinder führen sie über Stangen oder gehen mit ihnen durch ein kleines Hindernis. „Es geht darum, nur durch Körpersprache mit dem Pferd zu kommunizieren“, erklärt Marchthaler. Ein so großes Tier damit lenken zu können sei wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung. Bei Evelina (8) und Alvina (7) klappt das schon ganz gut. Ruhig, aber bestimmt lenken sie die Stuten Farina und Luna durch die Hindernisse. Bei Mia ist Luna verwirrt und bleibt im Hindernis stehen. Unsicherheit spüren die Pferde sofort. Aber das ist nicht alles. „Wir haben aber auch ausgemistet, die Pferde geputzt und versorgt“, berichten die neunjährigen Lisa und Jannis.

Rasant geht es auf der Scooterbahn zu. Quelle: Anke Lütjens

Kinder drehen und schneiden Filme

Rasant geht es bei den Skatern und Scooterfahrern zu. Sie zeigen aber nicht nur Kunststücke. „Wir bauen auch eigene Rampen und Hindernisse“, sagt Johannes (10). Entspannung und Abkühlung finden die Teilnehmer im Imbiss Wohlfühloase, der die Kinder mit Wasser und Obst versorgt. Dort entstehen die Blumenkränze.

In der Medienwerkstatt drehen Teilnehmer Filme, schneiden und präsentieren sie nachmittags den anderen Kindern. „Wir haben schon einen Krimi und einen Tierfilm gedreht“, berichtet Finn (9). Dabei probieren die Kinder auch unterschiedliche Kameraeinstellungen und Effekte aus. „Sie lernen, mit Technik umzugehen, ihre Kreativität auszuleben und sich selbst zu entdecken“, sagt Marchthaler. Mut braucht es auch beim Klettern, denn die Kinder erklimmen einen Baum bis in luftige Höhen. Dazu braucht es Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten.

Jonte (11) interviewt in der Medienwerkstatt Mara (11) und Finn (9). Quelle: Anke Lütjens

Kinder entdecken neue Fähigkeiten

„Ziel der Ferienthemenwoche ist, Kindern Raum zu geben, eigene Ideen zu entwickeln“, erläutert Marchthaler. Das stärke das Selbstbewusstsein. Auch für die Ehrenamtlichen sei die Arbeit ihrer Ansicht nach eine tolle Erfahrung. „Es ist anstrengend, aber intensiv und schweißt uns alle zusammen“, betont die Leiterin. Bis zum Ende der Schulferien steht im Bau-Hof das Sommerferienprogramm an. Das große Hof-Fest zum 25-jährigen Bestehen der Einrichtung wird am Sonntag, 20. September, gefeiert. Es war im Mai wegen Corona abgesagt worden.

