Luthe

Die ersten Baufahrzeuge sind am Freitag auf der städtischen Kläranlage angerückt. Angeliefert wurden die Materialien für den Bau des Faulturms. Anfang 2021 sollen die Arbeiten dann richtig starten. Damit verbunden seien auch Beeinträchtigungen durch Baustellenverkehr, kündigte Alexandra Perschel, Fachdienstleiterin Stadtentwässerung, an. Die Zufahrt erfolge über den sogenannten Klärschlammweg am Ortsausgang an der Nienburger Straße. Sie hofft auf Verständnis seitens der Fußgänger. Ausweichbuchten sollen noch eingerichtet werden.

Stadt will Energieverbrauch senken

Mit dem Neubau eines Vorklärbeckens, eines Faulgasbehälters und Gasspeichers, eines Blockheizkraftwerkes sowie einem dazugehörigen Maschinengebäude möchte die Stadt Wunstorf ihr bereits 2012 formuliertes Klimaschutzkonzept für die Kläranlage weiter umsetzen. Darin wurden Energie- und Kohlendioxid-Einsparpotentiale ermittelt. Einige Ziele sind bereits realisiert. Dazu gehört unter anderem, dass das Belebungsbecken modernere Sensoren bekommen hat. Der Sandfang wurde optimiert sowie die Rechenanlage, der Sandwäscher sowie die Zentrifugen erneuert und mit einem effizienteren Motor ausgestattet.

Anzeige

Neue Anlage kostet rund 9 Millionen Euro

Die Kosten dafür, die sogenannte Schlammfaulung neu zu bauen, beziffert die städtische Mitarbeiterin einschließlich Vorbereitungen auf rund 9 Millionen Euro. Im Gegenzug hatte die Stadt 2012 jährliche Einsparungen in Höhe von 250.000 Euro an Betriebskosten ausgerechnet. Der Schlamm muss derzeit teuer entsorgt werden. Per Lastwagen wird er zu oftmals weit entfernten Verbrennungsanlagen transportiert. Eine neue Düngemittelverordnung erschwert zudem das Ausbringen auf Felder. Bis 2019 sei er zu 100 Prozent landwirtschaftlich verwertet worden, so Perschel. Durch die neue Anlage soll sich das Volumen um rund ein Drittel verringern, und somit die Entsorgungskosten verringern.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Fertigstellung für 2022 geplant

Ebenso soll der Stromverbrauch sinken, indem mithilfe des anfallenden Faulgases vor Ort Strom produziert wird. „Als Nebenprodukt beim Betreiben eines Blockheizkraftwerks fällt zusätzliche Abwärme an, die gleichfalls auf der Kläranlage selbst genutzt werden kann“, erläutert die Fachbereichsleiterin. Zudem soll das neue Verfahren weniger Kohlendioxid ausstoßen. „Insgesamt kann die Maßnahme sowohl als äußerst ökonomisch sowie auch ökologisch bewertet werden.“ 2022 soll die neue Anlage den Betrieb aufnehmen.

8000 Kubikmeter Schmutzwasser täglich

Die Kläranlage reinigt die Abwässer von rund 42.000 Einwohnern aus Wunstorf mit allen seinen Ortsteilen sowie aus Schloss Ricklingen. Das Schmutzwasser aus den Haushalten – täglich rund 8000 Kubikmeter – wird über 50 Pumpstationen aus dem gesamten Stadtgebiet zur Reinigung nach Luthe befördert. Das geklärte, saubere Wasser fließt in die Leine. Die Mitarbeitenden überwachen rund um die Uhr den ordnungsgemäßen Betrieb des weitverzweigten Kanalnetzes. Störungen, wie der Ausfall von Pumpen oder Leitungen, werden sofort registriert, heißt es auf der städtischen Homepage. Die Anlage wurde 1973 errichtet, die Kapazität 1991 sowie 1995 erweitert. 2014 erfolgte der Umzug in ein neues Betriebsgebäude.

Von Rita Nandy