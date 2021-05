Kolenfeld

Der Bau einer Ampel an der Einmündung der Adolf-Oesterheld-Straße in die L 392 lässt weiter auf sich warten. In der Wunstorfer Politik hat das die Debatten um einen Kreisel wieder aufflammen lassen, und zwar in der Sitzung des Verwaltungsausschusses am Montag. Schon seit 2016 besteht der Plan, die Ampel an dem Unfallschwerpunkt aufzustellen, die das Land und die Region Hannover gemeinsam finanzieren wollen. „Mittlerweile muss dort wirklich dringend etwas passieren“, sagte Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt.

Bei der ersten Ausschreibung lagen die Angebote aber deutlich über den Erwartungen von 160.000 Euro, was dazu führt, dass einige Politiker gern noch einmal in eine andere Richtung denken möchten. Davor warnt Eberhardt aber, weil für einen Kreisel ganz neu zu planen sei und sich die Stadt an den höheren Kosten beteiligen müsse. Er plädiert deshalb zunächst für die schnelle und günstigere Lösung. „Über einen Kreisel könnten wir dann noch einmal sprechen, wenn das Gewerbegebiet weiter ausgebaut ist“, meinte er.

Von Sven Sokoll