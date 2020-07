Wunstorf

Bauchredner Benjamin Tomkins hat sich mit seinem ersten Krimi einen Traum erfüllt. In „Tote Bauern melken nicht“ macht er eine seiner Bühnenfiguren zum Helden eines Kriminalromans. Er gibt in einer Comedy-Lesung am Sonnabend, 25. Juli, im Küsters Hof eine Kostprobe aus der skurril, absurden Geschichte um Kommissar Ratte.

Bauernhofratte Ede löst verzwickten Fall um toten Bauern

Bauernhofratte Ede entdeckt ein ADAC-Spielzeugmotorrad und befördert sich kurzerhand zum Pannenfahrer. Sein erster Einsatz führt in den Stall. Dort liegt der tote Bauer. Nun ist Mord zwar keine Panne, aber dennoch startet Ede sofort die Beweisaufnahme. Ein aktionsreiches Abenteuer beginnt. Dabei trifft er auf den Hasch rauchenden Punk Theo aus der Pathologie. Gemeinsam stoßen sie auf krumme Immobiliengeschäfte mit mafiösen Möwen. Nach fulminanten Verfolgungsjagden kann Kommissar Ratte schließlich den verzwickten Fall aufklären.

Die Comedy-Lesung von Benjamin Tomkins am Sonnabend, 25. Juli, im Küsters Hof, Hindenburgstraße 29b, beginnt um 20 Uhr. Einlass 19 Uhr. Karten sind für 20,90 Euro zuzüglich Gebühren über Reservix erhältlich.

Von Rita Nandy